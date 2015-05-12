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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2015)

    1 доллар - 1,0484 манат

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0484
    1 Евро 1.1697
    1 Российский рубль 0.0206
    1 Австралийский доллар 0.8297
    1 Аргентинское песо 0.1173
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.3426
    1 Дирхам ОАЭ 0.2854
    1 Южноафриканский рэнд 0.0868
    100 Вон Республики Корея 0.0956
    1 Чешская крона 0.0427
    100 Чилийских песо 0.1720
    1 Китайский юань 0.1688
    1 Датская крона 0.1567
    1 Грузинский лари 0.4469
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0163
    1 Английский фунт стерлингов 1.6325
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1263
    1 Швейцарский франк 1.1222
    1 Израильский шекель 0.2721
    1 Канадский доллар 0.8672
    1 Кувейтский динар 3.4728
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0179
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2890
    1 Мексиканское песо 0.0682
    1 Молдавский лей 0.0589
    1 Египетский фунт 0.1374
    1 Норвежская крона 0.1386
    100 Узбекских сум 0.0416
    1 Польский злотый 0.2866
    1 Сингапурский доллар 0.7829
    1 Саудовский риял 0.2796
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4726
    1 Турецкая лира 0.3890
    1 Тайваньский доллар 0.0341
    1 Таджикский сомони 0.1667
    1 Новый туркменский манат 0.2995
    1 Украинская гривна 0.0499
    100 Японских йен 0.8723
    1 Новозеландский доллар 0.7708
    Золото (1 унция) 1246,8097
    Серебро (1 унция) 17,0155
    Платина (1 унция) 1186,7888
    Палладий (1 унция) 820,8972
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