Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2015)

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0484
|1 Евро
|1.1697
|1 Российский рубль
|0.0206
|1 Австралийский доллар
|0.8297
|1 Аргентинское песо
|0.1173
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.3426
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2854
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0868
|100 Вон Республики Корея
|0.0956
|1 Чешская крона
|0.0427
|100 Чилийских песо
|0.1720
|1 Китайский юань
|0.1688
|1 Датская крона
|0.1567
|1 Грузинский лари
|0.4469
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0163
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6325
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1263
|1 Швейцарский франк
|1.1222
|1 Израильский шекель
|0.2721
|1 Канадский доллар
|0.8672
|1 Кувейтский динар
|3.4728
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0179
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2890
|1 Мексиканское песо
|0.0682
|1 Молдавский лей
|0.0589
|1 Египетский фунт
|0.1374
|1 Норвежская крона
|0.1386
|100 Узбекских сум
|0.0416
|1 Польский злотый
|0.2866
|1 Сингапурский доллар
|0.7829
|1 Саудовский риял
|0.2796
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4726
|1 Турецкая лира
|0.3890
|1 Тайваньский доллар
|0.0341
|1 Таджикский сомони
|0.1667
|1 Новый туркменский манат
|0.2995
|1 Украинская гривна
|0.0499
|100 Японских йен
|0.8723
|1 Новозеландский доллар
|0.7708
|Золото (1 унция)
|1246,8097
|Серебро (1 унция)
|17,0155
|Платина (1 унция)
|1186,7888
|Палладий (1 унция)
|820,8972
Tural İbadlıАвтор новости
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