Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2015)

1 рубль - 0,0128 манат

12 января, 2015 10:12

https://report.az/storage/news/d5f04505c9618e43378af690b9696856/8b05cd3e-795e-430d-a518-38c3d8bfae5b_292.jpg Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9297 1 Российский рубль 0.0128 1 Австралийский доллар 0.6465 1 Аргентинское песо 0.0913 100 Белорусских рублей 0.0056 1 Бразильский реал 0.2982 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0683 100 Вон Республики Корея 0.0725 1 Чешская крона 0.0330 100 Чилийских песо 0.1277 1 Китайский юань 0.1265 1 Датская крона 0.1250 1 Грузинский лари 0.4111 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0126 1 Английский фунт стерлингов 1.1894 100 Индонезийских рупий 0.0062 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.0975 1 Швейцарский франк 0.7741 1 Израильский шекель 0.1989 1 Канадский доллар 0.6621 1 Кувейтский динар 2.6699 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0132 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2206 1 Мексиканское песо 0.0537 1 Молдавский лей 0.0502 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1025 100 Узбекских сум 0.0324 1 Польский злотый 0.2177 1 Сингапурский доллар 0.5891 1 Саудовский риял 0.2089 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1211 1 Турецкая лира 0.3424 1 Тайваньский доллар 0.0246 1 Таджикский сомони 0.1500 1 Новый туркменский манат 0.2228 1 Украинская гривна 0.0496 100 Японских йен 0.6632 1 Новозеландский доллар 0.6158 Золото (1 унция) 955.2031 Серебро (1 унция) 12.9848 Платина (1 унция) 960.8900 Палладий (1 унция) 623.5980 Баку. 12 января. REPORT.AZ/