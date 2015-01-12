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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2015)

    1 рубль - 0,0128 манат

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/
    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.9297
    1 Российский рубль 0.0128
    1 Австралийский доллар 0.6465
    1 Аргентинское песо 0.0913
    100 Белорусских рублей 0.0056
    1 Бразильский реал 0.2982
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0683
    100 Вон Республики Корея 0.0725
    1 Чешская крона 0.0330
    100 Чилийских песо 0.1277
    1 Китайский юань 0.1265
    1 Датская крона 0.1250
    1 Грузинский лари 0.4111
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0126
    1 Английский фунт стерлингов 1.1894
    100 Индонезийских рупий 0.0062
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.0975
    1 Швейцарский франк 0.7741
    1 Израильский шекель 0.1989
    1 Канадский доллар 0.6621
    1 Кувейтский динар 2.6699
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0132
    100 Ливанских фунтов 0.0518
    1 Малазийский ринггит 0.2206
    1 Мексиканское песо 0.0537
    1 Молдавский лей 0.0502
    1 Египетский фунт 0.1097
    1 Норвежская крона 0.1025
    100 Узбекских сум 0.0324
    1 Польский злотый 0.2177
    1 Сингапурский доллар 0.5891
    1 Саудовский риял 0.2089
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1211
    1 Турецкая лира 0.3424
    1 Тайваньский доллар 0.0246
    1 Таджикский сомони 0.1500
    1 Новый туркменский манат 0.2228
    1 Украинская гривна 0.0496
    100 Японских йен 0.6632
    1 Новозеландский доллар 0.6158
    Золото (1 унция) 955.2031
    Серебро (1 унция) 12.9848
    Платина (1 унция) 960.8900
    Палладий (1 унция) 623.5980
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