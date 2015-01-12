Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2015)

Баку. 12 января. REPORT.AZ/
https://report.az/storage/news/d5f04505c9618e43378af690b9696856/8b05cd3e-795e-430d-a518-38c3d8bfae5b_292.jpg
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.9297
|1 Российский рубль
|0.0128
|1 Австралийский доллар
|0.6465
|1 Аргентинское песо
|0.0913
|100 Белорусских рублей
|0.0056
|1 Бразильский реал
|0.2982
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0683
|100 Вон Республики Корея
|0.0725
|1 Чешская крона
|0.0330
|100 Чилийских песо
|0.1277
|1 Китайский юань
|0.1265
|1 Датская крона
|0.1250
|1 Грузинский лари
|0.4111
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0126
|1 Английский фунт стерлингов
|1.1894
|100 Индонезийских рупий
|0.0062
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.0975
|1 Швейцарский франк
|0.7741
|1 Израильский шекель
|0.1989
|1 Канадский доллар
|0.6621
|1 Кувейтский динар
|2.6699
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0132
|100 Ливанских фунтов
|0.0518
|1 Малазийский ринггит
|0.2206
|1 Мексиканское песо
|0.0537
|1 Молдавский лей
|0.0502
|1 Египетский фунт
|0.1097
|1 Норвежская крона
|0.1025
|100 Узбекских сум
|0.0324
|1 Польский злотый
|0.2177
|1 Сингапурский доллар
|0.5891
|1 Саудовский риял
|0.2089
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1211
|1 Турецкая лира
|0.3424
|1 Тайваньский доллар
|0.0246
|1 Таджикский сомони
|0.1500
|1 Новый туркменский манат
|0.2228
|1 Украинская гривна
|0.0496
|100 Японских йен
|0.6632
|1 Новозеландский доллар
|0.6158
|Золото (1 унция)
|955.2031
|Серебро (1 унция)
|12.9848
|Платина (1 унция)
|960.8900
|Палладий (1 унция)
|623.5980
Tural İbadlıАвтор новости