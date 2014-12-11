Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2014)

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/
https://report.az/storage/news/877a4b1cb26667d8247d073cb73a2290/998c7cc2-07e7-4809-b727-e1e86679d91d_292.jpg
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7845
|1 Евро
|0.9766
|1 Российский рубль
|0.0143
|1 Австралийский доллар
|0.6533
|1 Аргентинское песо
|0.0917
|100 Белорусских рублей
|0.0072
|1 Бразильский реал
|0.2999
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0681
|100 Вон Республики Корея
|0.0714
|1 Чешская крона
|0.0354
|100 Чилийских песо
|0.1274
|1 Китайский юань
|0.1271
|1 Датская крона
|0.1313
|1 Грузинский лари
|0.4244
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0126
|1 Английский фунт стерлингов
|1.2375
|100 Индонезийских рупий
|0.0064
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.1043
|1 Швейцарский франк
|0.8015
|1 Израильский шекель
|0.1998
|1 Канадский доллар
|0.6844
|1 Кувейтский динар
|2.6905
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0136
|1 Литовский лит
|0.2828
|100 Ливанских фунтов
|0.0519
|1 Малазийский ринггит
|0.2249
|1 Мексиканское песо
|0.0539
|1 Молдавский лей
|0.0525
|1 Египетский фунт
|0.1097
|1 Норвежская крона
|0.1096
|100 Узбекских сум
|0.0326
|1 Польский злотый
|0.2339
|1 Сингапурский доллар
|0.5984
|1 Саудовский риял
|0.2091
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1447
|1 Турецкая лира
|0.3468
|1 Тайваньский доллар
|0.0252
|1 Таджикский сомони
|0.1501
|1 Новый туркменский манат
|0.2752
|1 Украинская гривна
|0.0500
|100 Японских йен
|0.6640
|1 Новозеландский доллар
|0.6123
|Золото (1 унция)
|964.1505
|Серебро (1 унция)
|13.4485
|Платина (1 унция)
|973.5645
|Палладий (1 унция)
|639.3675
Tural İbadlıАвтор новости