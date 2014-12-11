Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2014)

11 декабря, 2014 09:56

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7845 1 Евро 0.9766 1 Российский рубль 0.0143 1 Австралийский доллар 0.6533 1 Аргентинское песо 0.0917 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.2999 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0681 100 Вон Республики Корея 0.0714 1 Чешская крона 0.0354 100 Чилийских песо 0.1274 1 Китайский юань 0.1271 1 Датская крона 0.1313 1 Грузинский лари 0.4244 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0126 1 Английский фунт стерлингов 1.2375 100 Индонезийских рупий 0.0064 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.1043 1 Швейцарский франк 0.8015 1 Израильский шекель 0.1998 1 Канадский доллар 0.6844 1 Кувейтский динар 2.6905 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0136 1 Литовский лит 0.2828 100 Ливанских фунтов 0.0519 1 Малазийский ринггит 0.2249 1 Мексиканское песо 0.0539 1 Молдавский лей 0.0525 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1096 100 Узбекских сум 0.0326 1 Польский злотый 0.2339 1 Сингапурский доллар 0.5984 1 Саудовский риял 0.2091 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1447 1 Турецкая лира 0.3468 1 Тайваньский доллар 0.0252 1 Таджикский сомони 0.1501 1 Новый туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0500 100 Японских йен 0.6640 1 Новозеландский доллар 0.6123 Золото (1 унция) 964.1505 Серебро (1 унция) 13.4485 Платина (1 унция) 973.5645 Палладий (1 унция) 639.3675 Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/