Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2015)

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Баку. 10 июня. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0478
|1 Евро
|1.1820
|1 Российский рубль
|0.0189
|1 Австралийский доллар
|0.8017
|1 Аргентинское песо
|0.1161
|100 Белорусских рублей
|0.0067
|1 Бразильский реал
|0.3381
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2853
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0840
|100 Вон Республики Корея
|0.0934
|1 Чешская крона
|0.0432
|100 Чилийских песо
|0.1677
|1 Китайский юань
|0.1688
|1 Датская крона
|0.1584
|1 Грузинский лари
|0.4624
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0164
|1 Английский Фунт стерлинг
|1.6112
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1263
|1 Швейцарский франк
|1.1250
|1 Израильский шекель
|0.2741
|1 Канадский доллар
|0.8490
|1 Кувейтский динар
|3.4680
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0176
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2788
|1 Мексиканское песо
|0.0672
|1 Молдавский лей
|0.0580
|1 Египетский фунт
|0.1373
|1 Норвежская крона
|0.1348
|100 Узбекских сум
|0.0412
|1 Польский злотый
|0.2831
|1 Сингапурский доллар
|0.7739
|1 Саудовский риял
|0.2794
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4709
|1 Турецкая лира
|0.3802
|1 Тайваньский доллар
|0.0337
|1 Таджикский сомони
|0.1673
|1 Новый Туркменский манат
|0.2995
|1 Украинская гривна
|0.0494
|100 Японских йен
|0.8412
|1 Новозеландский доллар
|0.7457
|Золото (1 унция)
|1233,6797
|Серебро (1 унция)
|16,7543
|Платина (1 унция)
|1162,0102
|Палладий (1 унция)
|781,6588
Tural İbadlıАвтор новости