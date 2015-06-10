Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2015)

1 доллар - 1,0478 манат

10 июня, 2015 09:55

https://report.az/storage/news/1dcde9d1f06cbee52ea59133d2ca7c28/8495202a-c902-4914-bad2-407eee13e095_292.jpg Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0478 1 Евро 1.1820 1 Российский рубль 0.0189 1 Австралийский доллар 0.8017 1 Аргентинское песо 0.1161 100 Белорусских рублей 0.0067 1 Бразильский реал 0.3381 1 Дирхам ОАЭ 0.2853 1 Южноафриканский рэнд 0.0840 100 Вон Республики Корея 0.0934 1 Чешская крона 0.0432 100 Чилийских песо 0.1677 1 Китайский юань 0.1688 1 Датская крона 0.1584 1 Грузинский лари 0.4624 1 Гонконгский доллар 0.1352 1 Индийская рупия 0.0164 1 Английский Фунт стерлинг 1.6112 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1263 1 Швейцарский франк 1.1250 1 Израильский шекель 0.2741 1 Канадский доллар 0.8490 1 Кувейтский динар 3.4680 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0176 100 Ливанских фунтов 0.0695 1 Малазийский ринггит 0.2788 1 Мексиканское песо 0.0672 1 Молдавский лей 0.0580 1 Египетский фунт 0.1373 1 Норвежская крона 0.1348 100 Узбекских сум 0.0412 1 Польский злотый 0.2831 1 Сингапурский доллар 0.7739 1 Саудовский риял 0.2794 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4709 1 Турецкая лира 0.3802 1 Тайваньский доллар 0.0337 1 Таджикский сомони 0.1673 1 Новый Туркменский манат 0.2995 1 Украинская гривна 0.0494 100 Японских йен 0.8412 1 Новозеландский доллар 0.7457 Золото (1 унция) 1233,6797 Серебро (1 унция) 16,7543 Платина (1 унция) 1162,0102 Палладий (1 унция) 781,6588