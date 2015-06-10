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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2015)

    1 доллар - 1,0478 манат

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0478
    1 Евро 1.1820
    1 Российский рубль 0.0189
    1 Австралийский доллар 0.8017
    1 Аргентинское песо 0.1161
    100 Белорусских рублей 0.0067
    1 Бразильский реал 0.3381
    1 Дирхам ОАЭ 0.2853
    1 Южноафриканский рэнд 0.0840
    100 Вон Республики Корея 0.0934
    1 Чешская крона 0.0432
    100 Чилийских песо 0.1677
    1 Китайский юань 0.1688
    1 Датская крона 0.1584
    1 Грузинский лари 0.4624
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0164
    1 Английский Фунт стерлинг 1.6112
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1263
    1 Швейцарский франк 1.1250
    1 Израильский шекель 0.2741
    1 Канадский доллар 0.8490
    1 Кувейтский динар 3.4680
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0176
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2788
    1 Мексиканское песо 0.0672
    1 Молдавский лей 0.0580
    1 Египетский фунт 0.1373
    1 Норвежская крона 0.1348
    100 Узбекских сум 0.0412
    1 Польский злотый 0.2831
    1 Сингапурский доллар 0.7739
    1 Саудовский риял 0.2794
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4709
    1 Турецкая лира 0.3802
    1 Тайваньский доллар 0.0337
    1 Таджикский сомони 0.1673
    1 Новый Туркменский манат 0.2995
    1 Украинская гривна 0.0494
    100 Японских йен 0.8412
    1 Новозеландский доллар 0.7457
    Золото (1 унция) 1233,6797
    Серебро (1 унция) 16,7543
    Платина (1 унция) 1162,0102
    Палладий (1 унция) 781,6588
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