Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2015)

8 апреля, 2015 10:43

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0517 1 Евро 1.1399 1 Российский рубль 0.0191 1 Австралийский доллар 0.8053 1 Аргентинское песо 0.1189 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.3361 1 Дирхам ОАЭ 0.2863 1 Южноафриканский рэнд 0.0888 100 Вон Республики Корея 0.0962 1 Чешская крона 0.0416 100 Чилийских песо 0.1724 1 Китайский юань 0.1695 1 Датская крона 0.1526 1 Грузинский лари 0.4679 1 Гонконгский доллар 0.1357 1 Индийская рупия 0.0169 1 Английский фунт стерлингов 1.5598 100 Индонезийских рупий 0.0081 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1215 1 Швейцарский франк 1.0901 1 Израильский шекель 0.2670 1 Канадский доллар 0.8419 1 Кувейтский динар 3.4933 1 Казахстанский тенге 0.0057 1 Киргизский сом 0.0164 100 Ливанских фунтов 0.0698 1 Малазийский ринггит 0.2886 1 Мексиканское песо 0.0705 1 Молдавский лей 0.0596 1 Египетский фунт 0.1378 1 Норвежская крона 0.1306 100 Узбекских сум 0.0420 1 Польский злотый 0.2819 1 Сингапурский доллар 0.7742 1 Саудовский риял 0.2804 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4571 1 Турецкая лира 0.4043 1 Тайваньский доллар 0.0338 1 Таджикский сомони 0.1768 1 Новый туркменский манат 0.3006 1 Украинская гривна 0.0445 100 Японских йен 0.8756 1 Новозеландский доллар 0.7922 Золото (1 унция) 1273,6087 Серебро (1 унция) 17,6896 Платина (1 унция) 1227,3339 Палладий (1 унция) 815,0675