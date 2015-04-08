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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2015)

    1 доллар США - 1,0517 манат

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0517
    1 Евро 1.1399
    1 Российский рубль 0.0191
    1 Австралийский доллар 0.8053
    1 Аргентинское песо 0.1189
    100 Белорусских рублей 0.0072
    1 Бразильский реал 0.3361
    1 Дирхам ОАЭ 0.2863
    1 Южноафриканский рэнд 0.0888
    100 Вон Республики Корея 0.0962
    1 Чешская крона 0.0416
    100 Чилийских песо 0.1724
    1 Китайский юань 0.1695
    1 Датская крона 0.1526
    1 Грузинский лари 0.4679
    1 Гонконгский доллар 0.1357
    1 Индийская рупия 0.0169
    1 Английский фунт стерлингов 1.5598
    100 Индонезийских рупий 0.0081
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1215
    1 Швейцарский франк 1.0901
    1 Израильский шекель 0.2670
    1 Канадский доллар 0.8419
    1 Кувейтский динар 3.4933
    1 Казахстанский тенге 0.0057
    1 Киргизский сом 0.0164
    100 Ливанских фунтов 0.0698
    1 Малазийский ринггит 0.2886
    1 Мексиканское песо 0.0705
    1 Молдавский лей 0.0596
    1 Египетский фунт 0.1378
    1 Норвежская крона 0.1306
    100 Узбекских сум 0.0420
    1 Польский злотый 0.2819
    1 Сингапурский доллар 0.7742
    1 Саудовский риял 0.2804
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4571
    1 Турецкая лира 0.4043
    1 Тайваньский доллар 0.0338
    1 Таджикский сомони 0.1768
    1 Новый туркменский манат 0.3006
    1 Украинская гривна 0.0445
    100 Японских йен 0.8756
    1 Новозеландский доллар 0.7922
    Золото (1 унция) 1273,6087
    Серебро (1 унция) 17,6896
    Платина (1 унция) 1227,3339
    Палладий (1 унция) 815,0675
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