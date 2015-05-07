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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.05.2015)

    1 доллар - 1,0475 манат

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0475
    1 Евро 1.1881
    1 Российский рубль 0.0206
    1 Австралийский доллар 0.8364
    1 Аргентинское песо 0.1172
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.3454
    1 Дирхам ОАЭ 0.2852
    1 Южноафриканский рэнд 0.0871
    100 Вон Республики Корея 0.0962
    1 Чешская крона 0.0433
    100 Чилийских песо 0.1711
    1 Китайский юань 0.1688
    1 Датская крона 0.1591
    1 Грузинский лари 0.4496
    1 Гонконгский доллар 0.1351
    1 Индийская рупия 0.0164
    1 Английский фунт стерлингов 1.5965
    100 Индонезийских рупий 0.0080
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1273
    1 Швейцарский франк 1.1428
    1 Израильский шекель 0.2722
    1 Канадский доллар 0.8701
    1 Кувейтский динар 3.4763
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0174
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2914
    1 Мексиканское песо 0.0682
    1 Молдавский лей 0.0584
    1 Египетский фунт 0.1373
    1 Норвежская крона 0.1411
    100 Узбекских сум 0.0416
    1 Польский злотый 0.2937
    1 Сингапурский доллар 0.7884
    1 Саудовский риял 0.2793
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4718
    1 Турецкая лира 0.3884
    1 Тайваньский доллар 0.0341
    1 Таджикский сомони 0.1664
    1 Новый туркменский манат 0.2993
    1 Украинская гривна 0.0499
    100 Японских йен 0.8767
    1 Новозеландский доллар 0.7865
    Золото (1 унция) 1250,9769
    Серебро (1 унция) 17,1790
    Платина (1 унция) 1198,3400
    Палладий (1 унция) 829,6200
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