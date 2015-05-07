Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.05.2015)

7 мая, 2015 09:57

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0475 1 Евро 1.1881 1 Российский рубль 0.0206 1 Австралийский доллар 0.8364 1 Аргентинское песо 0.1172 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3454 1 Дирхам ОАЭ 0.2852 1 Южноафриканский рэнд 0.0871 100 Вон Республики Корея 0.0962 1 Чешская крона 0.0433 100 Чилийских песо 0.1711 1 Китайский юань 0.1688 1 Датская крона 0.1591 1 Грузинский лари 0.4496 1 Гонконгский доллар 0.1351 1 Индийская рупия 0.0164 1 Английский фунт стерлингов 1.5965 100 Индонезийских рупий 0.0080 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1273 1 Швейцарский франк 1.1428 1 Израильский шекель 0.2722 1 Канадский доллар 0.8701 1 Кувейтский динар 3.4763 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0174 100 Ливанских фунтов 0.0695 1 Малазийский ринггит 0.2914 1 Мексиканское песо 0.0682 1 Молдавский лей 0.0584 1 Египетский фунт 0.1373 1 Норвежская крона 0.1411 100 Узбекских сум 0.0416 1 Польский злотый 0.2937 1 Сингапурский доллар 0.7884 1 Саудовский риял 0.2793 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4718 1 Турецкая лира 0.3884 1 Тайваньский доллар 0.0341 1 Таджикский сомони 0.1664 1 Новый туркменский манат 0.2993 1 Украинская гривна 0.0499 100 Японских йен 0.8767 1 Новозеландский доллар 0.7865 Золото (1 унция) 1250,9769 Серебро (1 унция) 17,1790 Платина (1 унция) 1198,3400 Палладий (1 унция) 829,6200