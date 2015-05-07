Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.05.2015)

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0475
|1 Евро
|1.1881
|1 Российский рубль
|0.0206
|1 Австралийский доллар
|0.8364
|1 Аргентинское песо
|0.1172
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.3454
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2852
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0871
|100 Вон Республики Корея
|0.0962
|1 Чешская крона
|0.0433
|100 Чилийских песо
|0.1711
|1 Китайский юань
|0.1688
|1 Датская крона
|0.1591
|1 Грузинский лари
|0.4496
|1 Гонконгский доллар
|0.1351
|1 Индийская рупия
|0.0164
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5965
|100 Индонезийских рупий
|0.0080
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1273
|1 Швейцарский франк
|1.1428
|1 Израильский шекель
|0.2722
|1 Канадский доллар
|0.8701
|1 Кувейтский динар
|3.4763
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0174
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2914
|1 Мексиканское песо
|0.0682
|1 Молдавский лей
|0.0584
|1 Египетский фунт
|0.1373
|1 Норвежская крона
|0.1411
|100 Узбекских сум
|0.0416
|1 Польский злотый
|0.2937
|1 Сингапурский доллар
|0.7884
|1 Саудовский риял
|0.2793
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4718
|1 Турецкая лира
|0.3884
|1 Тайваньский доллар
|0.0341
|1 Таджикский сомони
|0.1664
|1 Новый туркменский манат
|0.2993
|1 Украинская гривна
|0.0499
|100 Японских йен
|0.8767
|1 Новозеландский доллар
|0.7865
|Золото (1 унция)
|1250,9769
|Серебро (1 унция)
|17,1790
|Платина (1 унция)
|1198,3400
|Палладий (1 унция)
|829,6200
Tural İbadlıАвтор новости
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