Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.03.2015)

6 марта, 2015 10:03

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0490 1 Евро 1.1566 1 Российский рубль 0.0172 1 Австралийский доллар 0.8187 1 Аргентинское песо 0.1199 100 Белорусских рублей 0.0070 1 Бразильский реал 0.3493 1 Дирхам ОАЭ 0.2856 1 Южноафриканский рэнд 0.0888 100 Вон Республики Корея 0.0955 1 Чешская крона 0.0424 100 Чилийских песо 0.1691 1 Китайский юань 0.1674 1 Датская крона 0.1552 1 Грузинский лари 0.4885 1 Гонконгский доллар 0.1352 1 Индийская рупия 0.0168 1 Английский фунт стерлингов 1.5997 100 Индонезийских рупий 0.0081 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.1257 1 Швейцарский франк 1.0781 1 Израильский шекель 0.2630 1 Канадский доллар 0.8408 1 Кувейтский динар 3.5294 1 Казахстанский тенге 0.0057 1 Киргизский сом 0.0171 100 Ливанских фунтов 0.0698 1 Малазийский ринггит 0.2874 1 Мексиканское песо 0.0691 1 Молдавский лей 0.0576 1 Египетский фунт 0.1375 1 Норвежская крона 0.1358 100 Узбекских сум 0.0425 1 Польский злотый 0.2792 1 Сингапурский доллар 0.7664 1 Саудовский риял 0.2797 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4658 1 Турецкая лира 0.4026 1 Тайваньский доллар 0.0334 1 Таджикский сомони 0.1925 1 Новый туркменский манат 0.2998 1 Украинская гривна 0.0456 100 Японских йен 0.8742 1 Новозеландский доллар 0.7861 Золото (1 унция) 1260,8980 Серебро (1 унция) 16,9728 Платина (1 унция) 1244,1140 Палладий (1 унция) 868,5720