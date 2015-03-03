​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2015)

1 евро - 1,1752 манат

3 марта, 2015 09:57

https://report.az/storage/news/868234c7b1ab74204ec4b1820d02319a/1_292.jpg Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0496 1 Евро 1.1752 1 Российский рубль 0.0168 1 Австралийский доллар 0.8210 1 Аргентинское песо 0.1202 100 Белорусских рублей 0.0070 1 Бразильский реал 0.3624 1 Дирхам ОАЭ 0.2858 1 Южноафриканский рэнд 0.0894 100 Вон Республики Корея 0.0957 1 Чешская крона 0.0427 100 Чилийских песо 0.1703 1 Китайский юань 0.1673 1 Датская крона 0.1577 1 Грузинский лари 0.5011 1 Гонконгский доллар 0.1353 1 Индийская рупия 0.0170 1 Английский фунт стерлингов 1.6142 100 Индонезийских рупий 0.0081 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.1261 1 Швейцарский франк 1.0976 1 Израильский шекель 0.2624 1 Канадский доллар 0.8388 1 Кувейтский динар 3.5392 1 Казахстанский тенге 0.0057 1 Киргизский сом 0.0171 100 Ливанских фунтов 0.0697 1 Малазийский ринггит 0.2899 1 Мексиканское песо 0.0699 1 Молдавский лей 0.0576 1 Египетский фунт 0.1376 1 Норвежская крона 0.1366 100 Узбекских сум 0.0425 1 Польский злотый 0.2826 1 Сингапурский доллар 0.7699 1 Саудовский риял 0.2799 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4766 1 Турецкая лира 0.4169 1 Тайваньский доллар 0.0335 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.3000 1 Украинская гривна 0.0396 100 Японских йен 0.8766 1 Новозеландский доллар 0.7919 Золото (1 унция) 1272,6400 Серебро (1 унция) 17,3079 Платина (1 унция) 1243,7760 Палладий (1 унция) 861,7216