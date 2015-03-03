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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2015)

    1 евро - 1,1752 манат

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0496
    1 Евро 1.1752
    1 Российский рубль 0.0168
    1 Австралийский доллар 0.8210
    1 Аргентинское песо 0.1202
    100 Белорусских рублей 0.0070
    1 Бразильский реал 0.3624
    1 Дирхам ОАЭ 0.2858
    1 Южноафриканский рэнд 0.0894
    100 Вон Республики Корея 0.0957
    1 Чешская крона 0.0427
    100 Чилийских песо 0.1703
    1 Китайский юань 0.1673
    1 Датская крона 0.1577
    1 Грузинский лари 0.5011
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0170
    1 Английский фунт стерлингов 1.6142
    100 Индонезийских рупий 0.0081
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.1261
    1 Швейцарский франк 1.0976
    1 Израильский шекель 0.2624
    1 Канадский доллар 0.8388
    1 Кувейтский динар 3.5392
    1 Казахстанский тенге 0.0057
    1 Киргизский сом 0.0171
    100 Ливанских фунтов 0.0697
    1 Малазийский ринггит 0.2899
    1 Мексиканское песо 0.0699
    1 Молдавский лей 0.0576
    1 Египетский фунт 0.1376
    1 Норвежская крона 0.1366
    100 Узбекских сум 0.0425
    1 Польский злотый 0.2826
    1 Сингапурский доллар 0.7699
    1 Саудовский риял 0.2799
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4766
    1 Турецкая лира 0.4169
    1 Тайваньский доллар 0.0335
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.3000
    1 Украинская гривна 0.0396
    100 Японских йен 0.8766
    1 Новозеландский доллар 0.7919
    Золото (1 унция) 1272,6400
    Серебро (1 унция) 17,3079
    Платина (1 унция) 1243,7760
    Палладий (1 унция) 861,7216
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