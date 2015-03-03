​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2015)

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Баку. 3 марта. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0496
|1 Евро
|1.1752
|1 Российский рубль
|0.0168
|1 Австралийский доллар
|0.8210
|1 Аргентинское песо
|0.1202
|100 Белорусских рублей
|0.0070
|1 Бразильский реал
|0.3624
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2858
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0894
|100 Вон Республики Корея
|0.0957
|1 Чешская крона
|0.0427
|100 Чилийских песо
|0.1703
|1 Китайский юань
|0.1673
|1 Датская крона
|0.1577
|1 Грузинский лари
|0.5011
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0170
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6142
|100 Индонезийских рупий
|0.0081
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.1261
|1 Швейцарский франк
|1.0976
|1 Израильский шекель
|0.2624
|1 Канадский доллар
|0.8388
|1 Кувейтский динар
|3.5392
|1 Казахстанский тенге
|0.0057
|1 Киргизский сом
|0.0171
|100 Ливанских фунтов
|0.0697
|1 Малазийский ринггит
|0.2899
|1 Мексиканское песо
|0.0699
|1 Молдавский лей
|0.0576
|1 Египетский фунт
|0.1376
|1 Норвежская крона
|0.1366
|100 Узбекских сум
|0.0425
|1 Польский злотый
|0.2826
|1 Сингапурский доллар
|0.7699
|1 Саудовский риял
|0.2799
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4766
|1 Турецкая лира
|0.4169
|1 Тайваньский доллар
|0.0335
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.3000
|1 Украинская гривна
|0.0396
|100 Японских йен
|0.8766
|1 Новозеландский доллар
|0.7919
|Золото (1 унция)
|1272,6400
|Серебро (1 унция)
|17,3079
|Платина (1 унция)
|1243,7760
|Палладий (1 унция)
|861,7216
Tural İbadlıАвтор новости