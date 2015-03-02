Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.03.2015)

2 марта, 2015 10:17

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0496 1 Евро 1.1733 1 Российский рубль 0.0170 1 Австралийский доллар 0.8151 1 Аргентинское песо 0.1204 100 Белорусских рублей 0.0071 1 Бразильский реал 0.3697 1 Дирхам ОАЭ 0.2858 1 Южноафриканский рэнд 0.0898 100 Вон Республики Корея 0.0954 1 Чешская крона 0.0426 100 Чилийских песо 0.1700 1 Китайский юань 0.1673 1 Датская крона 0.1573 1 Грузинский лари 0.4893 1 Гонконгский доллар 0.1353 1 Индийская рупия 0.0170 1 Английский фунт стерлингов 1.6167 100 Индонезийских рупий 0.0081 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.1256 1 Швейцарский франк 1.0989 1 Израильский шекель 0.2633 1 Канадский доллар 0.8392 1 Кувейтский динар 3.5394 1 Казахстанский тенге 0.0057 1 Киргизский сом 0.0171 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2894 1 Мексиканское песо 0.0702 1 Молдавский лей 0.0570 1 Египетский фунт 0.1376 1 Норвежская крона 0.1368 100 Узбекских сум 0.0427 1 Польский злотый 0.2829 1 Сингапурский доллар 0.7695 1 Саудовский риял 0.2799 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4772 1 Турецкая лира 0.4182 1 Тайваньский доллар 0.0334 1 Таджикский сомони 0.1897 1 Новый туркменский манат 0.3000 1 Украинская гривна 0.0385 100 Японских йен 0.8755 1 Новозеландский доллар 0.7897 Золото (1 унция) 1274,2144 Серебро (1 унция) 17,5388 Платина (1 унция) 1235,3792 Палладий (1 унция) 848,0768