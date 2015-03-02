 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.03.2015)

    1 доллар США - 1,0496 манат

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0496
    1 Евро 1.1733
    1 Российский рубль 0.0170
    1 Австралийский доллар 0.8151
    1 Аргентинское песо 0.1204
    100 Белорусских рублей 0.0071
    1 Бразильский реал 0.3697
    1 Дирхам ОАЭ 0.2858
    1 Южноафриканский рэнд 0.0898
    100 Вон Республики Корея 0.0954
    1 Чешская крона 0.0426
    100 Чилийских песо 0.1700
    1 Китайский юань 0.1673
    1 Датская крона 0.1573
    1 Грузинский лари 0.4893
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0170
    1 Английский фунт стерлингов 1.6167
    100 Индонезийских рупий 0.0081
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.1256
    1 Швейцарский франк 1.0989
    1 Израильский шекель 0.2633
    1 Канадский доллар 0.8392
    1 Кувейтский динар 3.5394
    1 Казахстанский тенге 0.0057
    1 Киргизский сом 0.0171
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2894
    1 Мексиканское песо 0.0702
    1 Молдавский лей 0.0570
    1 Египетский фунт 0.1376
    1 Норвежская крона 0.1368
    100 Узбекских сум 0.0427
    1 Польский злотый 0.2829
    1 Сингапурский доллар 0.7695
    1 Саудовский риял 0.2799
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4772
    1 Турецкая лира 0.4182
    1 Тайваньский доллар 0.0334
    1 Таджикский сомони 0.1897
    1 Новый туркменский манат 0.3000
    1 Украинская гривна 0.0385
    100 Японских йен 0.8755
    1 Новозеландский доллар 0.7897
    Золото (1 унция) 1274,2144
    Серебро (1 унция) 17,5388
    Платина (1 унция) 1235,3792
    Палладий (1 унция) 848,0768
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi