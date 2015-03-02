Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.03.2015)

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0496
|1 Евро
|1.1733
|1 Российский рубль
|0.0170
|1 Австралийский доллар
|0.8151
|1 Аргентинское песо
|0.1204
|100 Белорусских рублей
|0.0071
|1 Бразильский реал
|0.3697
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2858
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0898
|100 Вон Республики Корея
|0.0954
|1 Чешская крона
|0.0426
|100 Чилийских песо
|0.1700
|1 Китайский юань
|0.1673
|1 Датская крона
|0.1573
|1 Грузинский лари
|0.4893
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0170
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6167
|100 Индонезийских рупий
|0.0081
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.1256
|1 Швейцарский франк
|1.0989
|1 Израильский шекель
|0.2633
|1 Канадский доллар
|0.8392
|1 Кувейтский динар
|3.5394
|1 Казахстанский тенге
|0.0057
|1 Киргизский сом
|0.0171
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2894
|1 Мексиканское песо
|0.0702
|1 Молдавский лей
|0.0570
|1 Египетский фунт
|0.1376
|1 Норвежская крона
|0.1368
|100 Узбекских сум
|0.0427
|1 Польский злотый
|0.2829
|1 Сингапурский доллар
|0.7695
|1 Саудовский риял
|0.2799
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4772
|1 Турецкая лира
|0.4182
|1 Тайваньский доллар
|0.0334
|1 Таджикский сомони
|0.1897
|1 Новый туркменский манат
|0.3000
|1 Украинская гривна
|0.0385
|100 Японских йен
|0.8755
|1 Новозеландский доллар
|0.7897
|Золото (1 унция)
|1274,2144
|Серебро (1 унция)
|17,5388
|Платина (1 унция)
|1235,3792
|Палладий (1 унция)
|848,0768
Tural İbadlıАвтор новости
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