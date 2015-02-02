Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2015)

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.8872
|1 Российский рубль
|0.0113
|1 Австралийский доллар
|0.6096
|1 Аргентинское песо
|0.0909
|100 Белорусских рублей
|0.0050
|1 Бразильский реал
|0.2924
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0675
|100 Вон Республики Корея
|0.0713
|1 Чешская крона
|0.0320
|100 Чилийских песо
|0.1238
|1 Китайский юань
|0.1253
|1 Датская крона
|0.1192
|1 Грузинский лари
|0.3868
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0127
|1 Английский фунт стерлингов
|1.1828
|100 Индонезийских рупий
|0.0062
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.0949
|1 Швейцарский франк
|0.8478
|1 Израильский шекель
|0.1992
|1 Канадский доллар
|0.6159
|1 Кувейтский динар
|2.6579
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0130
|100 Ливанских фунтов
|0.0519
|1 Малазийский ринггит
|0.2161
|1 Мексиканское песо
|0.0523
|1 Молдавский лей
|0.0437
|1 Египетский фунт
|0.1031
|1 Норвежская крона
|0.1015
|100 Узбекских сум
|0.0322
|1 Польский злотый
|0.2120
|1 Сингапурский доллар
|0.5793
|1 Саудовский риял
|0.2087
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1058
|1 Турецкая лира
|0.3212
|1 Тайваньский доллар
|0.0247
|1 Таджикский сомони
|0.1421
|1 Новый туркменский манат
|0.2210
|1 Украинская гривна
|0.0484
|100 Японских йен
|0.6664
|1 Новозеландский доллар
|0.5699
|Золото (1 унция)
|988.5401
|Серебро (1 унция)
|13.4818
|Платина (1 унция)
|957.7524
|Палладий (1 унция)
|607.9100
Tural İbadlıАвтор новости
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