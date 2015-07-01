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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.07.2015)

    1 доллар - 1,0485 манат

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0485
    1 Евро 1.1679
    1 Российский рубль 0.0190
    1 Австралийский доллар 0.8103
    1 Аргентинское песо 0.1152
    100 Белорусских рублей 0.0068
    1 Бразильский реал 0.3379
    1 Дирхам ОАЭ 0.2855
    1 Южноафриканский рэнд 0.0863
    100 Вон Республики Корея 0.0936
    1 Чешская крона 0.0428
    100 Чилийских песо 0.1640
    1 Китайский юань 0.1691
    1 Датская крона 0.1566
    1 Грузинский лари 0.4646
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.6459
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0036
    1 Шведская крона 0.1264
    1 Швейцарский франк 1.1209
    1 Израильский шекель 0.2779
    1 Канадский доллар 0.8392
    1 Кувейтский динар 3.4667
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0169
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2804
    1 Мексиканское песо 0.0666
    1 Молдавский лей 0.0560
    1 Египетский фунт 0.1374
    1 Норвежская крона 0.1334
    100 Узбекских сум 0.0410
    1 Польский злотый 0.2786
    1 Сингапурский доллар 0.7794
    1 Саудовский риял 0.2796
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4746
    1 Турецкая лира 0.3911
    1 Тайваньский доллар 0.0340
    1 Таджикский сомони 0.1674
    1 Новый туркменский манат 0.3000
    1 Украинская гривна 0.0499
    100 Японских йен 0.8560
    1 Новозеландский доллар 0.7137
    Золото (1 унция) 1227,7935
    Серебро (1 унция) 16,4405
    Платина (1 унция) 1130,2830
    Палладий (1 унция) 709,8345
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