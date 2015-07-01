​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.07.2015)

1 июля, 2015 09:55

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0485 1 Евро 1.1679 1 Российский рубль 0.0190 1 Австралийский доллар 0.8103 1 Аргентинское песо 0.1152 100 Белорусских рублей 0.0068 1 Бразильский реал 0.3379 1 Дирхам ОАЭ 0.2855 1 Южноафриканский рэнд 0.0863 100 Вон Республики Корея 0.0936 1 Чешская крона 0.0428 100 Чилийских песо 0.1640 1 Китайский юань 0.1691 1 Датская крона 0.1566 1 Грузинский лари 0.4646 1 Гонконгский доллар 0.1353 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6459 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0036 1 Шведская крона 0.1264 1 Швейцарский франк 1.1209 1 Израильский шекель 0.2779 1 Канадский доллар 0.8392 1 Кувейтский динар 3.4667 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0169 100 Ливанских фунтов 0.0695 1 Малазийский ринггит 0.2804 1 Мексиканское песо 0.0666 1 Молдавский лей 0.0560 1 Египетский фунт 0.1374 1 Норвежская крона 0.1334 100 Узбекских сум 0.0410 1 Польский злотый 0.2786 1 Сингапурский доллар 0.7794 1 Саудовский риял 0.2796 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4746 1 Турецкая лира 0.3911 1 Тайваньский доллар 0.0340 1 Таджикский сомони 0.1674 1 Новый туркменский манат 0.3000 1 Украинская гривна 0.0499 100 Японских йен 0.8560 1 Новозеландский доллар 0.7137 Золото (1 унция) 1227,7935 Серебро (1 унция) 16,4405 Платина (1 унция) 1130,2830 Палладий (1 унция) 709,8345