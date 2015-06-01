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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.06.2015)

    1 доллар - 1,0494 манат

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0494
    1 Евро 1.1493
    1 Российский рубль 0.0201
    1 Австралийский доллар 0.8027
    1 Аргентинское песо 0.1165
    100 Белорусских рублей 0.0070
    1 Бразильский реал 0.3303
    1 Дирхам ОАЭ 0.2857
    1 Южноафриканский рэнд 0.0863
    100 Вон Республики Корея 0.0944
    1 Чешская крона 0.0419
    100 Чилийских песо 0.1698
    1 Китайский юань 0.1693
    1 Датская крона 0.1540
    1 Грузинский лари 0.4560
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.6047
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1227
    1 Швейцарский франк 1.1137
    1 Израильский шекель 0.2711
    1 Канадский доллар 0.8424
    1 Кувейтский динар 3.4643
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0181
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2857
    1 Мексиканское песо 0.0682
    1 Молдавский лей 0.0581
    1 Египетский фунт 0.1375
    1 Норвежская крона 0.1346
    100 Узбекских сум 0.0414
    1 Польский злотый 0.2796
    1 Сингапурский доллар 0.7771
    1 Саудовский риял 0.2798
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4592
    1 Турецкая лира 0.3939
    1 Тайваньский доллар 0.0341
    1 Таджикский сомони 0.1674
    1 Новый туркменский манат 0.2999
    1 Украинская гривна 0.0499
    100 Японских йен 0.8455
    1 Новозеландский доллар 0.7454
    Золото (1 унция) 1250,2552
    Серебро (1 унция) 17,5145
    Платина (1 унция) 1170,0810
    Палладий (1 унция) 821,6802
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