Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.06.2015)

1 июня, 2015 10:03

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0494 1 Евро 1.1493 1 Российский рубль 0.0201 1 Австралийский доллар 0.8027 1 Аргентинское песо 0.1165 100 Белорусских рублей 0.0070 1 Бразильский реал 0.3303 1 Дирхам ОАЭ 0.2857 1 Южноафриканский рэнд 0.0863 100 Вон Республики Корея 0.0944 1 Чешская крона 0.0419 100 Чилийских песо 0.1698 1 Китайский юань 0.1693 1 Датская крона 0.1540 1 Грузинский лари 0.4560 1 Гонконгский доллар 0.1354 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6047 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1227 1 Швейцарский франк 1.1137 1 Израильский шекель 0.2711 1 Канадский доллар 0.8424 1 Кувейтский динар 3.4643 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0181 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2857 1 Мексиканское песо 0.0682 1 Молдавский лей 0.0581 1 Египетский фунт 0.1375 1 Норвежская крона 0.1346 100 Узбекских сум 0.0414 1 Польский злотый 0.2796 1 Сингапурский доллар 0.7771 1 Саудовский риял 0.2798 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4592 1 Турецкая лира 0.3939 1 Тайваньский доллар 0.0341 1 Таджикский сомони 0.1674 1 Новый туркменский манат 0.2999 1 Украинская гривна 0.0499 100 Японских йен 0.8455 1 Новозеландский доллар 0.7454 Золото (1 унция) 1250,2552 Серебро (1 унция) 17,5145 Платина (1 унция) 1170,0810 Палладий (1 унция) 821,6802