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Курсу доллара предрекли обвал из-за вакцинации от коронавируса

Курсу доллара предрекли обвал из-за вакцинации от коронавируса Аналитики Citigroup предрекли обвал курса доллара на 20 процентов в 2021 году из-за массовой вакцинации от коронавируса, поскольку она приведет к оживлению мировой торговли и экономики
Финансы
17 ноября 2020 г. 02:08
Курсу доллара предрекли обвал из-за вакцинации от коронавируса

Аналитики Citigroup предрекли обвал курса доллара на 20 процентов в 2021 году из-за массовой вакцинации от коронавируса, поскольку она приведет к оживлению мировой торговли и экономики.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

Другим фактором, способным повлиять на курс американской валюты, эксперты называют мягкую политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. Из-за низких ставок инвесторы будут вынуждены уйти из американских активов в международные.

Bloomberg отмечает снижение индекса доллара к основным мировым валютам по сравнению с мартовскими пиками. Так, курс американской валюты уже потерял 11 процентов по отношению к евро, фунту, швейцарскому франку, китайскому юаню и другим мировым валютам. При этом японская йена и казначейские облигации также потеряли в цене.

По мнению аналитиков Citigroup, сегодня доллар может повторить путь, который он прошел с начала до середины 2000-х годов. Так, в 2001 году со вступлением Китая во Всемирную торговую организацию курс доллара падал в течение нескольких лет, что подстегнуло волну глобализации и повысило объемы мировой торговли, оставив закрытую экономику США позади.

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