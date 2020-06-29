​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 1,9114 маната, курс рубля на 0,4% - до 0,0243 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9114 1 Российский рубль 0.0243 1 Австралийский доллар 1.1687 1 Аргентинское песо 0.0242 1 Белорусский рубль 0.7121 1 Бразильский реал 0.3100 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.0982 100 Вон Республики Корея 0.1416 1 Чешская крона 0.0714 100 Чилийских песо 0.2078 1 Китайский юань 0.2402 1 Датская крона 0.2565 1 Грузинский лари 0.5561 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0225 1 Британский фунт стерлингов 2.1026 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1827 1 Швейцарский франк 1.7950 1 Израильский шекель 0.4958 1 Канадский доллар 1.2441 1 Кувейтский динар 5.5246 1 Казахстанский тенге 0.0042 1 Киргизский сом 0.0225 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.3966 1 Мексиканское песо 0.0738 1 Молдавский лей 0.0988 1 Египетский фунт 0.1052 1 Норвежская крона 0.1754 100 Узбекских сум 0.0167 1 Польский злотый 0.4277 1 Сингапурский доллар 1.2200 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3411 1 Турецкая лира 0.2480 1 Тайваньский доллар 0.0576 1 Таджикский сомони 0.1649 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0637 100 Японских йен 1.5874 1 Новозеландский доллар 1.0928 Золото (1 унция) 3015.8935 Серебро (1 унция) 30.4437 Платина (1 унция) 1384.4630 Палладий (1 унция) 3221.2195