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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.06.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 1,9114 маната, курс рубля на 0,4% - до 0,0243 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9114
1 Российский рубль 0.0243
1 Австралийский доллар 1.1687
1 Аргентинское песо 0.0242
1 Белорусский рубль 0.7121
1 Бразильский реал 0.3100
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0982
100 Вон Республики Корея 0.1416
1 Чешская крона 0.0714
100 Чилийских песо 0.2078
1 Китайский юань 0.2402
1 Датская крона 0.2565
1 Грузинский лари 0.5561
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0225
1 Британский фунт стерлингов 2.1026
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1827
1 Швейцарский франк 1.7950
1 Израильский шекель 0.4958
1 Канадский доллар 1.2441
1 Кувейтский динар 5.5246
1 Казахстанский тенге 0.0042
1 Киргизский сом 0.0225
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.3966
1 Мексиканское песо 0.0738
1 Молдавский лей 0.0988
1 Египетский фунт 0.1052
1 Норвежская крона 0.1754
100 Узбекских сум 0.0167
1 Польский злотый 0.4277
1 Сингапурский доллар 1.2200
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3411
1 Турецкая лира 0.2480
1 Тайваньский доллар 0.0576
1 Таджикский сомони 0.1649
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0637
100 Японских йен 1.5874
1 Новозеландский доллар 1.0928
Золото (1 унция) 3015.8935
Серебро (1 унция) 30.4437
Платина (1 унция) 1384.4630
Палладий (1 унция) 3221.2195
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