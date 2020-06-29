​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 1,9114 маната, курс рубля на 0,4% - до 0,0243 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9114
|1 Российский рубль
|0.0243
|1 Австралийский доллар
|1.1687
|1 Аргентинское песо
|0.0242
|1 Белорусский рубль
|0.7121
|1 Бразильский реал
|0.3100
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0982
|100 Вон Республики Корея
|0.1416
|1 Чешская крона
|0.0714
|100 Чилийских песо
|0.2078
|1 Китайский юань
|0.2402
|1 Датская крона
|0.2565
|1 Грузинский лари
|0.5561
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0225
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1026
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1827
|1 Швейцарский франк
|1.7950
|1 Израильский шекель
|0.4958
|1 Канадский доллар
|1.2441
|1 Кувейтский динар
|5.5246
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0225
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.3966
|1 Мексиканское песо
|0.0738
|1 Молдавский лей
|0.0988
|1 Египетский фунт
|0.1052
|1 Норвежская крона
|0.1754
|100 Узбекских сум
|0.0167
|1 Польский злотый
|0.4277
|1 Сингапурский доллар
|1.2200
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3411
|1 Турецкая лира
|0.2480
|1 Тайваньский доллар
|0.0576
|1 Таджикский сомони
|0.1649
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0637
|100 Японских йен
|1.5874
|1 Новозеландский доллар
|1.0928
|Золото (1 унция)
|3015.8935
|Серебро (1 унция)
|30.4437
|Платина (1 унция)
|1384.4630
|Палладий (1 унция)
|3221.2195