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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.01.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,08% - до 1,8722 маната, курс рубля повысился на 1,11% - до 0,0273 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8722
1 Российский рубль 0.0273
1 Австралийский доллар 1.1515
1 Аргентинское песо 0.0282
1 Белорусский рубль 0.7999
1 Бразильский реал 0.4057
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1169
100 Вон Республики Корея 0.1446
1 Чешская крона 0.0742
100 Чилийских песо 0.2156
1 Китайский юань 0.2460
1 Датская крона 0.2505
1 Грузинский лари 0.5878
1 Гонконгский доллар 0.2187
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.2135
100 Индонезийских рупий 0.0125
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1769
1 Швейцарский франк 1.7453
1 Израильский шекель 0.4923
1 Канадский доллар 1.2915
1 Кувейтский динар 5.5938
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4168
1 Мексиканское песо 0.0909
1 Молдавский лей 0.0966
1 Египетский фунт 0.1075
1 Норвежская крона 0.1865
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4383
1 Сингапурский доллар 1.2518
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3378
1 Турецкая лира 0.2861
1 Тайваньский доллар 0.0565
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0687
100 Японских йен 1.5568
1 Новозеландский доллар 1.1109
Золото (1 унция) 2661.1290
Серебро (1 унция) 29.6931
Платина (1 унция) 1685.6350
Палладий (1 унция) 3926.0650
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