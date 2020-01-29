​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,08% - до 1,8722 маната, курс рубля повысился на 1,11% - до 0,0273 маната.