​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 1,8711 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0266 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8711
|1 Российский рубль
|0.0266
|1 Австралийский доллар
|1.1495
|1 Аргентинское песо
|0.0284
|1 Белорусский рубль
|0.8110
|1 Бразильский реал
|0.3991
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1152
|100 Вон Республики Корея
|0.1441
|1 Чешская крона
|0.0733
|100 Чилийских песо
|0.2076
|1 Китайский юань
|0.2419
|1 Датская крона
|0.2504
|1 Грузинский лари
|0.5722
|1 Гонконгский доллар
|0.2172
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1978
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1775
|1 Швейцарский франк
|1.7018
|1 Израильский шекель
|0.4905
|1 Канадский доллар
|1.2792
|1 Кувейтский динар
|5.5920
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0234
|100 Ливанских фунтов
|0.1117
|1 Малазийский ринггит
|0.4074
|1 Мексиканское песо
|0.0869
|1 Молдавский лей
|0.0977
|1 Египетский фунт
|0.1052
|1 Норвежская крона
|0.1855
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4342
|1 Сингапурский доллар
|1.2446
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3339
|1 Турецкая лира
|0.2944
|1 Тайваньский доллар
|0.0557
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0708
|100 Японских йен
|1.5533
|1 Новозеландский доллар
|1.0918
|Золото (1 унция)
|2475.9480
|Серебро (1 унция)
|28.8759
|Платина (1 унция)
|1519.8680
|Палладий (1 унция)
|3110.1160
Kənan SadıqovАвтор новости