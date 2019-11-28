​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 1,8711 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0266 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8711 1 Российский рубль 0.0266 1 Австралийский доллар 1.1495 1 Аргентинское песо 0.0284 1 Белорусский рубль 0.8110 1 Бразильский реал 0.3991 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1152 100 Вон Республики Корея 0.1441 1 Чешская крона 0.0733 100 Чилийских песо 0.2076 1 Китайский юань 0.2419 1 Датская крона 0.2504 1 Грузинский лари 0.5722 1 Гонконгский доллар 0.2172 1 Индийская рупия 0.0238 1 Британский фунт стерлингов 2.1978 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1775 1 Швейцарский франк 1.7018 1 Израильский шекель 0.4905 1 Канадский доллар 1.2792 1 Кувейтский динар 5.5920 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0234 100 Ливанских фунтов 0.1117 1 Малазийский ринггит 0.4074 1 Мексиканское песо 0.0869 1 Молдавский лей 0.0977 1 Египетский фунт 0.1052 1 Норвежская крона 0.1855 100 Узбекских сум 0.0179 1 Польский злотый 0.4342 1 Сингапурский доллар 1.2446 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3339 1 Турецкая лира 0.2944 1 Тайваньский доллар 0.0557 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0708 100 Японских йен 1.5533 1 Новозеландский доллар 1.0918 Золото (1 унция) 2475.9480 Серебро (1 унция) 28.8759 Платина (1 унция) 1519.8680 Палладий (1 унция) 3110.1160