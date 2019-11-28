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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 1,8711 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0266 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8711
1 Российский рубль 0.0266
1 Австралийский доллар 1.1495
1 Аргентинское песо 0.0284
1 Белорусский рубль 0.8110
1 Бразильский реал 0.3991
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1152
100 Вон Республики Корея 0.1441
1 Чешская крона 0.0733
100 Чилийских песо 0.2076
1 Китайский юань 0.2419
1 Датская крона 0.2504
1 Грузинский лари 0.5722
1 Гонконгский доллар 0.2172
1 Индийская рупия 0.0238
1 Британский фунт стерлингов 2.1978
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1775
1 Швейцарский франк 1.7018
1 Израильский шекель 0.4905
1 Канадский доллар 1.2792
1 Кувейтский динар 5.5920
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0234
100 Ливанских фунтов 0.1117
1 Малазийский ринггит 0.4074
1 Мексиканское песо 0.0869
1 Молдавский лей 0.0977
1 Египетский фунт 0.1052
1 Норвежская крона 0.1855
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4342
1 Сингапурский доллар 1.2446
1 Саудовский риал 0.4534
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3339
1 Турецкая лира 0.2944
1 Тайваньский доллар 0.0557
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0708
100 Японских йен 1.5533
1 Новозеландский доллар 1.0918
Золото (1 унция) 2475.9480
Серебро (1 унция) 28.8759
Платина (1 унция) 1519.8680
Палладий (1 унция) 3110.1160
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