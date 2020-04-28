​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,21% - до 1,8394 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0228 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8394
|1 Российский рубль
|0.0228
|1 Австралийский доллар
|1.0951
|1 Аргентинское песо
|0.0256
|1 Белорусский рубль
|0.6920
|1 Бразильский реал
|0.3008
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0903
|100 Вон Республики Корея
|0.1386
|1 Чешская крона
|0.0673
|100 Чилийских песо
|0.1978
|1 Китайский юань
|0.2399
|1 Датская крона
|0.2467
|1 Грузинский лари
|0.5304
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0222
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1101
|100 Индонезийских рупий
|0.0110
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1697
|1 Швейцарский франк
|1.7417
|1 Израильский шекель
|0.4850
|1 Канадский доллар
|1.2088
|1 Кувейтский динар
|5.4723
|1 Казахстанский тенге
|0.0039
|1 Киргизский сом
|0.0211
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.3889
|1 Мексиканское песо
|0.0685
|1 Молдавский лей
|0.0938
|1 Египетский фунт
|0.1079
|1 Норвежская крона
|0.1616
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4052
|1 Сингапурский доллар
|1.1960
|1 Саудовский риал
|0.4521
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3185
|1 Турецкая лира
|0.2431
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1659
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0630
|100 Японских йен
|1.5847
|1 Новозеландский доллар
|1.0193
|Золото (1 унция)
|2886.5490
|Серебро (1 унция)
|25.6243
|Платина (1 унция)
|1293.7510
|Палладий (1 унция)
|3309.6110