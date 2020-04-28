​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,21% - до 1,8394 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0228 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8394 1 Российский рубль 0.0228 1 Австралийский доллар 1.0951 1 Аргентинское песо 0.0256 1 Белорусский рубль 0.6920 1 Бразильский реал 0.3008 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.0903 100 Вон Республики Корея 0.1386 1 Чешская крона 0.0673 100 Чилийских песо 0.1978 1 Китайский юань 0.2399 1 Датская крона 0.2467 1 Грузинский лари 0.5304 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0222 1 Британский фунт стерлингов 2.1101 100 Индонезийских рупий 0.0110 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1697 1 Швейцарский франк 1.7417 1 Израильский шекель 0.4850 1 Канадский доллар 1.2088 1 Кувейтский динар 5.4723 1 Казахстанский тенге 0.0039 1 Киргизский сом 0.0211 100 Ливанских фунтов 0.1122 1 Малазийский ринггит 0.3889 1 Мексиканское песо 0.0685 1 Молдавский лей 0.0938 1 Египетский фунт 0.1079 1 Норвежская крона 0.1616 100 Узбекских сум 0.0168 1 Польский злотый 0.4052 1 Сингапурский доллар 1.1960 1 Саудовский риал 0.4521 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3185 1 Турецкая лира 0.2431 1 Тайваньский доллар 0.0567 1 Таджикский сомони 0.1659 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0630 100 Японских йен 1.5847 1 Новозеландский доллар 1.0193 Золото (1 унция) 2886.5490 Серебро (1 унция) 25.6243 Платина (1 унция) 1293.7510 Палладий (1 унция) 3309.6110