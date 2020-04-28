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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.04.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,21% - до 1,8394 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0228 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8394
1 Российский рубль 0.0228
1 Австралийский доллар 1.0951
1 Аргентинское песо 0.0256
1 Белорусский рубль 0.6920
1 Бразильский реал 0.3008
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0903
100 Вон Республики Корея 0.1386
1 Чешская крона 0.0673
100 Чилийских песо 0.1978
1 Китайский юань 0.2399
1 Датская крона 0.2467
1 Грузинский лари 0.5304
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0222
1 Британский фунт стерлингов 2.1101
100 Индонезийских рупий 0.0110
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1697
1 Швейцарский франк 1.7417
1 Израильский шекель 0.4850
1 Канадский доллар 1.2088
1 Кувейтский динар 5.4723
1 Казахстанский тенге 0.0039
1 Киргизский сом 0.0211
100 Ливанских фунтов 0.1122
1 Малазийский ринггит 0.3889
1 Мексиканское песо 0.0685
1 Молдавский лей 0.0938
1 Египетский фунт 0.1079
1 Норвежская крона 0.1616
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4052
1 Сингапурский доллар 1.1960
1 Саудовский риал 0.4521
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3185
1 Турецкая лира 0.2431
1 Тайваньский доллар 0.0567
1 Таджикский сомони 0.1659
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0630
100 Японских йен 1.5847
1 Новозеландский доллар 1.0193
Золото (1 унция) 2886.5490
Серебро (1 унция) 25.6243
Платина (1 унция) 1293.7510
Палладий (1 унция) 3309.6110
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