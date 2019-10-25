​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,29% - до 1,8874 маната, курс рубля не изменился, оставшись у отметки 0,0266 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8874 1 Российский рубль 0.0266 1 Австралийский доллар 1.1590 1 Аргентинское песо 0.0285 1 Белорусский рубль 0.8325 1 Бразильский реал 0.4206 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1157 100 Вон Республики Корея 0.1447 1 Чешская крона 0.0737 100 Чилийских песо 0.2347 1 Китайский юань 0.2404 1 Датская крона 0.2526 1 Грузинский лари 0.5778 1 Гонконгский доллар 0.2169 1 Индийская рупия 0.0240 1 Британский фунт стерлингов 2.1830 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1759 1 Швейцарский франк 1.7121 1 Израильский шекель 0.4805 1 Канадский доллар 1.3005 1 Кувейтский динар 5.5988 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0240 100 Ливанских фунтов 0.1122 1 Малазийский ринггит 0.4060 1 Мексиканское песо 0.0889 1 Молдавский лей 0.0974 1 Египетский фунт 0.1053 1 Норвежская крона 0.1858 100 Узбекских сум 0.0180 1 Польский злотый 0.4411 1 Сингапурский доллар 1.2464 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3410 1 Турецкая лира 0.2948 1 Тайваньский доллар 0.0556 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0680 100 Японских йен 1.5646 1 Новозеландский доллар 1.0826 Золото (1 унция) 2555.2445 Серебро (1 унция) 30.3522 Платина (1 унция) 1575.6195 Палладий (1 унция) 3034.8910