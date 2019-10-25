​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,29% - до 1,8874 маната, курс рубля не изменился, оставшись у отметки 0,0266 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8874
|1 Российский рубль
|0.0266
|1 Австралийский доллар
|1.1590
|1 Аргентинское песо
|0.0285
|1 Белорусский рубль
|0.8325
|1 Бразильский реал
|0.4206
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1157
|100 Вон Республики Корея
|0.1447
|1 Чешская крона
|0.0737
|100 Чилийских песо
|0.2347
|1 Китайский юань
|0.2404
|1 Датская крона
|0.2526
|1 Грузинский лари
|0.5778
|1 Гонконгский доллар
|0.2169
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1830
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1759
|1 Швейцарский франк
|1.7121
|1 Израильский шекель
|0.4805
|1 Канадский доллар
|1.3005
|1 Кувейтский динар
|5.5988
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0240
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.4060
|1 Мексиканское песо
|0.0889
|1 Молдавский лей
|0.0974
|1 Египетский фунт
|0.1053
|1 Норвежская крона
|0.1858
|100 Узбекских сум
|0.0180
|1 Польский злотый
|0.4411
|1 Сингапурский доллар
|1.2464
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3410
|1 Турецкая лира
|0.2948
|1 Тайваньский доллар
|0.0556
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0680
|100 Японских йен
|1.5646
|1 Новозеландский доллар
|1.0826
|Золото (1 унция)
|2555.2445
|Серебро (1 унция)
|30.3522
|Платина (1 унция)
|1575.6195
|Палладий (1 унция)
|3034.8910
Tural İbadlıАвтор новости