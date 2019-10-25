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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,29% - до 1,8874 маната, курс рубля не изменился, оставшись у отметки 0,0266 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8874
1 Российский рубль 0.0266
1 Австралийский доллар 1.1590
1 Аргентинское песо 0.0285
1 Белорусский рубль 0.8325
1 Бразильский реал 0.4206
1 Дирхам ОАЭ 0.4629
1 Южноафриканский рэнд 0.1157
100 Вон Республики Корея 0.1447
1 Чешская крона 0.0737
100 Чилийских песо 0.2347
1 Китайский юань 0.2404
1 Датская крона 0.2526
1 Грузинский лари 0.5778
1 Гонконгский доллар 0.2169
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.1830
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1759
1 Швейцарский франк 1.7121
1 Израильский шекель 0.4805
1 Канадский доллар 1.3005
1 Кувейтский динар 5.5988
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0240
100 Ливанских фунтов 0.1122
1 Малазийский ринггит 0.4060
1 Мексиканское песо 0.0889
1 Молдавский лей 0.0974
1 Египетский фунт 0.1053
1 Норвежская крона 0.1858
100 Узбекских сум 0.0180
1 Польский злотый 0.4411
1 Сингапурский доллар 1.2464
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3410
1 Турецкая лира 0.2948
1 Тайваньский доллар 0.0556
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0680
100 Японских йен 1.5646
1 Новозеландский доллар 1.0826
Золото (1 унция) 2555.2445
Серебро (1 унция) 30.3522
Платина (1 унция) 1575.6195
Палладий (1 унция) 3034.8910
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