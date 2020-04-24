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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.04.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,42% - до 1,8308 маната, курс рубля вырос на 1,79% - до 0,0228 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8308
1 Российский рубль 0.0228
1 Австралийский доллар 1.0808
1 Аргентинское песо 0.0256
1 Белорусский рубль 0.6889
1 Бразильский реал 0.3071
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0889
100 Вон Республики Корея 0.1375
1 Чешская крона 0.0666
100 Чилийских песо 0.1980
1 Китайский юань 0.2400
1 Датская крона 0.2455
1 Грузинский лари 0.5321
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0223
1 Британский фунт стерлингов 2.0998
100 Индонезийских рупий 0.0110
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1688
1 Швейцарский франк 1.7405
1 Израильский шекель 0.4813
1 Канадский доллар 1.2081
1 Кувейтский динар 5.4729
1 Казахстанский тенге 0.0039
1 Киргизский сом 0.0211
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.3892
1 Мексиканское песо 0.0686
1 Молдавский лей 0.0924
1 Египетский фунт 0.1079
1 Норвежская крона 0.1600
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4031
1 Сингапурский доллар 1.1921
1 Саудовский риал 0.4520
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3111
1 Турецкая лира 0.2435
1 Тайваньский доллар 0.0566
1 Таджикский сомони 0.1659
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0627
100 Японских йен 1.5792
1 Новозеландский доллар 1.0187
Золото (1 унция) 2931.2335
Серебро (1 унция) 25.8213
Платина (1 унция) 1303.5855
Палладий (1 унция) 3436.8305
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