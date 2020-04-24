​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,42% - до 1,8308 маната, курс рубля вырос на 1,79% - до 0,0228 маната.