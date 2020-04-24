​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,42% - до 1,8308 маната, курс рубля вырос на 1,79% - до 0,0228 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8308
|1 Российский рубль
|0.0228
|1 Австралийский доллар
|1.0808
|1 Аргентинское песо
|0.0256
|1 Белорусский рубль
|0.6889
|1 Бразильский реал
|0.3071
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0889
|100 Вон Республики Корея
|0.1375
|1 Чешская крона
|0.0666
|100 Чилийских песо
|0.1980
|1 Китайский юань
|0.2400
|1 Датская крона
|0.2455
|1 Грузинский лари
|0.5321
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0223
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0998
|100 Индонезийских рупий
|0.0110
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1688
|1 Швейцарский франк
|1.7405
|1 Израильский шекель
|0.4813
|1 Канадский доллар
|1.2081
|1 Кувейтский динар
|5.4729
|1 Казахстанский тенге
|0.0039
|1 Киргизский сом
|0.0211
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.3892
|1 Мексиканское песо
|0.0686
|1 Молдавский лей
|0.0924
|1 Египетский фунт
|0.1079
|1 Норвежская крона
|0.1600
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4031
|1 Сингапурский доллар
|1.1921
|1 Саудовский риал
|0.4520
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3111
|1 Турецкая лира
|0.2435
|1 Тайваньский доллар
|0.0566
|1 Таджикский сомони
|0.1659
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0627
|100 Японских йен
|1.5792
|1 Новозеландский доллар
|1.0187
|Золото (1 унция)
|2931.2335
|Серебро (1 унция)
|25.8213
|Платина (1 унция)
|1303.5855
|Палладий (1 унция)
|3436.8305