​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.10.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,29% - до 1,8906 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0267 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8906 1 Российский рубль 0.0267 1 Австралийский доллар 1.1632 1 Аргентинское песо 0.0290 1 Белорусский рубль 0.8348 1 Бразильский реал 0.4163 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1163 100 Вон Республики Корея 0.1448 1 Чешская крона 0.0739 100 Чилийских песо 0.2349 1 Китайский юань 0.2400 1 Датская крона 0.2531 1 Грузинский лари 0.5733 1 Гонконгский доллар 0.2168 1 Индийская рупия 0.0240 1 Британский фунт стерлингов 2.1860 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1758 1 Швейцарский франк 1.7180 1 Израильский шекель 0.4808 1 Канадский доллар 1.2973 1 Кувейтский динар 5.6022 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0240 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4054 1 Мексиканское песо 0.0887 1 Молдавский лей 0.0980 1 Египетский фунт 0.1050 1 Норвежская крона 0.1854 100 Узбекских сум 0.0180 1 Польский злотый 0.4426 1 Сингапурский доллар 1.2464 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3428 1 Турецкая лира 0.2928 1 Тайваньский доллар 0.0555 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0686 100 Японских йен 1.5689 1 Новозеландский доллар 1.0873 Золото (1 унция) 2532.6855 Серебро (1 унция) 29.8255 Платина (1 унция) 1517.8195 Палладий (1 унция) 2984.8770