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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.10.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.10.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,29% - до 1,8906 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0267 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8906
1 Российский рубль 0.0267
1 Австралийский доллар 1.1632
1 Аргентинское песо 0.0290
1 Белорусский рубль 0.8348
1 Бразильский реал 0.4163
1 Дирхам ОАЭ 0.4629
1 Южноафриканский рэнд 0.1163
100 Вон Республики Корея 0.1448
1 Чешская крона 0.0739
100 Чилийских песо 0.2349
1 Китайский юань 0.2400
1 Датская крона 0.2531
1 Грузинский лари 0.5733
1 Гонконгский доллар 0.2168
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.1860
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1758
1 Швейцарский франк 1.7180
1 Израильский шекель 0.4808
1 Канадский доллар 1.2973
1 Кувейтский динар 5.6022
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0240
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4054
1 Мексиканское песо 0.0887
1 Молдавский лей 0.0980
1 Египетский фунт 0.1050
1 Норвежская крона 0.1854
100 Узбекских сум 0.0180
1 Польский злотый 0.4426
1 Сингапурский доллар 1.2464
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3428
1 Турецкая лира 0.2928
1 Тайваньский доллар 0.0555
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0686
100 Японских йен 1.5689
1 Новозеландский доллар 1.0873
Золото (1 унция) 2532.6855
Серебро (1 унция) 29.8255
Платина (1 унция) 1517.8195
Палладий (1 унция) 2984.8770
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