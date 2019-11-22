​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,11% - до 1,8808 маната, курс рубля вырос на 0,37% - до 0,0267 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8808
|1 Российский рубль
|0.0267
|1 Австралийский доллар
|1.1538
|1 Аргентинское песо
|0.0284
|1 Белорусский рубль
|0.8312
|1 Бразильский реал
|0.4052
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1158
|100 Вон Республики Корея
|0.1444
|1 Чешская крона
|0.0737
|100 Чилийских песо
|0.2138
|1 Китайский юань
|0.2418
|1 Датская крона
|0.2517
|1 Грузинский лари
|0.5712
|1 Гонконгский доллар
|0.2173
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1958
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1767
|1 Швейцарский франк
|1.7109
|1 Израильский шекель
|0.4906
|1 Канадский доллар
|1.2796
|1 Кувейтский динар
|5.5997
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0234
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.4078
|1 Мексиканское песо
|0.0877
|1 Молдавский лей
|0.0976
|1 Египетский фунт
|0.1056
|1 Норвежская крона
|0.1859
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4375
|1 Сингапурский доллар
|1.2477
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3405
|1 Турецкая лира
|0.2983
|1 Тайваньский доллар
|0.0557
|1 Таджикский сомони
|0.1755
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0704
|100 Японских йен
|1.5649
|1 Новозеландский доллар
|1.0889
|Золото (1 унция)
|2490.7805
|Серебро (1 унция)
|29.0683
|Платина (1 унция)
|1545.0365
|Палладий (1 унция)
|2994.2950
Kənan SadıqovАвтор новости