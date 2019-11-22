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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,11% - до 1,8808 маната, курс рубля вырос на 0,37% - до 0,0267 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8808
1 Российский рубль 0.0267
1 Австралийский доллар 1.1538
1 Аргентинское песо 0.0284
1 Белорусский рубль 0.8312
1 Бразильский реал 0.4052
1 Дирхам ОАЭ 0.4629
1 Южноафриканский рэнд 0.1158
100 Вон Республики Корея 0.1444
1 Чешская крона 0.0737
100 Чилийских песо 0.2138
1 Китайский юань 0.2418
1 Датская крона 0.2517
1 Грузинский лари 0.5712
1 Гонконгский доллар 0.2173
1 Индийская рупия 0.0237
1 Британский фунт стерлингов 2.1958
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1767
1 Швейцарский франк 1.7109
1 Израильский шекель 0.4906
1 Канадский доллар 1.2796
1 Кувейтский динар 5.5997
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0234
100 Ливанских фунтов 0.1122
1 Малазийский ринггит 0.4078
1 Мексиканское песо 0.0877
1 Молдавский лей 0.0976
1 Египетский фунт 0.1056
1 Норвежская крона 0.1859
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4375
1 Сингапурский доллар 1.2477
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3405
1 Турецкая лира 0.2983
1 Тайваньский доллар 0.0557
1 Таджикский сомони 0.1755
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0704
100 Японских йен 1.5649
1 Новозеландский доллар 1.0889
Золото (1 унция) 2490.7805
Серебро (1 унция) 29.0683
Платина (1 унция) 1545.0365
Палладий (1 унция) 2994.2950
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