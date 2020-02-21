 Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.02.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.02.2020)
© Freepik.com

По данным ЦБА, курс доллара США по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03% - до 1,8352 маната, курс рубля - на 0,75% - до 0,0265 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8352
1 Российский рубль 0.0265
1 Австралийский доллар 1.1228
1 Аргентинское песо 0.0275
1 Белорусский рубль 0.7711
1 Бразильский реал 0.3872
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1125
100 Вон Республики Корея 0.1410
1 Чешская крона 0.0732
100 Чилийских песо 0.2107
1 Китайский юань 0.2418
1 Датская крона 0.2457
1 Грузинский лари 0.6015
1 Гонконгский доллар 0.2183
1 Индийская рупия 0.0237
1 Британский фунт стерлингов 2.1921
100 Индонезийских рупий 0.0124
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1733
1 Швейцарский франк 1.7293
1 Израильский шекель 0.4962
1 Канадский доллар 1.2830
1 Кувейтский динар 5.5628
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4055
1 Мексиканское песо 0.0900
1 Молдавский лей 0.0956
1 Египетский фунт 0.1092
1 Норвежская крона 0.1824
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4290
1 Сингапурский доллар 1.2147
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3148
1 Турецкая лира 0.2784
1 Тайваньский доллар 0.0560
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0696
100 Японских йен 1.5183
1 Новозеландский доллар 1.0730
Золото (1 унция) 2764.2765
Серебро (1 унция) 31.4094
Платина (1 унция) 1669.0770
Палладий (1 унция) 4598.5510
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!