​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара США по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03% - до 1,8352 маната, курс рубля - на 0,75% - до 0,0265 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8352
|1 Российский рубль
|0.0265
|1 Австралийский доллар
|1.1228
|1 Аргентинское песо
|0.0275
|1 Белорусский рубль
|0.7711
|1 Бразильский реал
|0.3872
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1125
|100 Вон Республики Корея
|0.1410
|1 Чешская крона
|0.0732
|100 Чилийских песо
|0.2107
|1 Китайский юань
|0.2418
|1 Датская крона
|0.2457
|1 Грузинский лари
|0.6015
|1 Гонконгский доллар
|0.2183
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1921
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1733
|1 Швейцарский франк
|1.7293
|1 Израильский шекель
|0.4962
|1 Канадский доллар
|1.2830
|1 Кувейтский динар
|5.5628
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4055
|1 Мексиканское песо
|0.0900
|1 Молдавский лей
|0.0956
|1 Египетский фунт
|0.1092
|1 Норвежская крона
|0.1824
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4290
|1 Сингапурский доллар
|1.2147
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3148
|1 Турецкая лира
|0.2784
|1 Тайваньский доллар
|0.0560
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0696
|100 Японских йен
|1.5183
|1 Новозеландский доллар
|1.0730
|Золото (1 унция)
|2764.2765
|Серебро (1 унция)
|31.4094
|Платина (1 унция)
|1669.0770
|Палладий (1 унция)
|4598.5510