​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,21% - до 1,9142 маната, курс рубля - на 0,37% - до 0,0271 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9142
|1 Российский рубль
|0.0271
|1 Австралийский доллар
|1.2011
|1 Аргентинское песо
|0.0401
|1 Белорусский рубль
|0.8356
|1 Бразильский реал
|0.4569
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1226
|100 Вон Республики Корея
|0.1448
|1 Чешская крона
|0.0749
|100 Чилийских песо
|0.2484
|1 Китайский юань
|0.2473
|1 Датская крона
|0.2564
|1 Грузинский лари
|0.5927
|1 Гонконгский доллар
|0.2177
|1 Индийская рупия
|0.0247
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1315
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1824
|1 Швейцарский франк
|1.7288
|1 Израильский шекель
|0.4811
|1 Канадский доллар
|1.3044
|1 Кувейтский динар
|5.5896
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.4137
|1 Мексиканское песо
|0.0896
|1 Молдавский лей
|0.0968
|1 Египетский фунт
|0.1023
|1 Норвежская крона
|0.1990
|100 Узбекских сум
|0.0198
|1 Польский злотый
|0.4499
|1 Сингапурский доллар
|1.2527
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3484
|1 Турецкая лира
|0.3019
|1 Тайваньский доллар
|0.0548
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0656
|100 Японских йен
|1.5799
|1 Новозеландский доллар
|1.1522
|Золото (1 унция)
|2451.8505
|Серебро (1 унция)
|27.8847
|Платина (1 унция)
|1455.2935
|Палладий (1 унция)
|2597.6935
Vüsal NəbiyevАвтор новости