​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,21% - до 1,9142 маната, курс рубля - на 0,37% - до 0,0271 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9142 1 Российский рубль 0.0271 1 Австралийский доллар 1.2011 1 Аргентинское песо 0.0401 1 Белорусский рубль 0.8356 1 Бразильский реал 0.4569 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1226 100 Вон Республики Корея 0.1448 1 Чешская крона 0.0749 100 Чилийских песо 0.2484 1 Китайский юань 0.2473 1 Датская крона 0.2564 1 Грузинский лари 0.5927 1 Гонконгский доллар 0.2177 1 Индийская рупия 0.0247 1 Британский фунт стерлингов 2.1315 100 Индонезийских рупий 0.0122 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1824 1 Швейцарский франк 1.7288 1 Израильский шекель 0.4811 1 Канадский доллар 1.3044 1 Кувейтский динар 5.5896 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.4137 1 Мексиканское песо 0.0896 1 Молдавский лей 0.0968 1 Египетский фунт 0.1023 1 Норвежская крона 0.1990 100 Узбекских сум 0.0198 1 Польский злотый 0.4499 1 Сингапурский доллар 1.2527 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3484 1 Турецкая лира 0.3019 1 Тайваньский доллар 0.0548 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0656 100 Японских йен 1.5799 1 Новозеландский доллар 1.1522 Золото (1 унция) 2451.8505 Серебро (1 унция) 27.8847 Платина (1 унция) 1455.2935 Палладий (1 унция) 2597.6935