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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,21% - до 1,9142 маната, курс рубля - на 0,37% - до 0,0271 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9142
1 Российский рубль 0.0271
1 Австралийский доллар 1.2011
1 Аргентинское песо 0.0401
1 Белорусский рубль 0.8356
1 Бразильский реал 0.4569
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1226
100 Вон Республики Корея 0.1448
1 Чешская крона 0.0749
100 Чилийских песо 0.2484
1 Китайский юань 0.2473
1 Датская крона 0.2564
1 Грузинский лари 0.5927
1 Гонконгский доллар 0.2177
1 Индийская рупия 0.0247
1 Британский фунт стерлингов 2.1315
100 Индонезийских рупий 0.0122
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1824
1 Швейцарский франк 1.7288
1 Израильский шекель 0.4811
1 Канадский доллар 1.3044
1 Кувейтский динар 5.5896
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1129
1 Малазийский ринггит 0.4137
1 Мексиканское песо 0.0896
1 Молдавский лей 0.0968
1 Египетский фунт 0.1023
1 Норвежская крона 0.1990
100 Узбекских сум 0.0198
1 Польский злотый 0.4499
1 Сингапурский доллар 1.2527
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3484
1 Турецкая лира 0.3019
1 Тайваньский доллар 0.0548
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0656
100 Японских йен 1.5799
1 Новозеландский доллар 1.1522
Золото (1 унция) 2451.8505
Серебро (1 унция) 27.8847
Платина (1 унция) 1455.2935
Палладий (1 унция) 2597.6935
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