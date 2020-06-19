​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,9065 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0244 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9065
|1 Российский рубль
|0.0244
|1 Австралийский доллар
|1.1658
|1 Аргентинское песо
|0.0244
|1 Белорусский рубль
|0.7140
|1 Бразильский реал
|0.3161
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0974
|100 Вон Республики Корея
|0.1402
|1 Чешская крона
|0.0714
|100 Чилийских песо
|0.2083
|1 Китайский юань
|0.2399
|1 Датская крона
|0.2557
|1 Грузинский лари
|0.5580
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0223
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1131
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1805
|1 Швейцарский франк
|1.7884
|1 Израильский шекель
|0.4931
|1 Канадский доллар
|1.2499
|1 Кувейтский динар
|5.5229
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0226
|100 Ливанских фунтов
|0.1119
|1 Малазийский ринггит
|0.3976
|1 Мексиканское песо
|0.0748
|1 Молдавский лей
|0.0984
|1 Египетский фунт
|0.1051
|1 Норвежская крона
|0.1785
|100 Узбекских сум
|0.0167
|1 Польский злотый
|0.4283
|1 Сингапурский доллар
|1.2198
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3428
|1 Турецкая лира
|0.2479
|1 Тайваньский доллар
|0.0575
|1 Таджикский сомони
|0.1649
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0636
|100 Японских йен
|1.5909
|1 Новозеландский доллар
|1.0916
|Золото (1 унция)
|2936.2145
|Серебро (1 унция)
|29.5978
|Платина (1 унция)
|1381.3605
|Палладий (1 унция)
|3255.7210