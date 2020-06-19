Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.06.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,9065 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0244 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9065
1 Российский рубль 0.0244
1 Австралийский доллар 1.1658
1 Аргентинское песо 0.0244
1 Белорусский рубль 0.7140
1 Бразильский реал 0.3161
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0974
100 Вон Республики Корея 0.1402
1 Чешская крона 0.0714
100 Чилийских песо 0.2083
1 Китайский юань 0.2399
1 Датская крона 0.2557
1 Грузинский лари 0.5580
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0223
1 Британский фунт стерлингов 2.1131
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1805
1 Швейцарский франк 1.7884
1 Израильский шекель 0.4931
1 Канадский доллар 1.2499
1 Кувейтский динар 5.5229
1 Казахстанский тенге 0.0042
1 Киргизский сом 0.0226
100 Ливанских фунтов 0.1119
1 Малазийский ринггит 0.3976
1 Мексиканское песо 0.0748
1 Молдавский лей 0.0984
1 Египетский фунт 0.1051
1 Норвежская крона 0.1785
100 Узбекских сум 0.0167
1 Польский злотый 0.4283
1 Сингапурский доллар 1.2198
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3428
1 Турецкая лира 0.2479
1 Тайваньский доллар 0.0575
1 Таджикский сомони 0.1649
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0636
100 Японских йен 1.5909
1 Новозеландский доллар 1.0916
Золото (1 унция) 2936.2145
Серебро (1 унция) 29.5978
Платина (1 унция) 1381.3605
Палладий (1 унция) 3255.7210
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!