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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2020)

© Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,8% - до 1,8548 маната, курс рубля - на 0,9% - до 0,0234 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8548
1 Российский рубль 0.0234
1 Австралийский доллар 1.1097
1 Аргентинское песо 0.0251
1 Белорусский рубль 0.6982
1 Бразильский реал 0.2974
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0926
100 Вон Республики Корея 0.1386
1 Чешская крона 0.0671
100 Чилийских песо 0.2071
1 Китайский юань 0.2391
1 Датская крона 0.2488
1 Грузинский лари 0.5310
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0224
1 Британский фунт стерлингов 2.0749
100 Индонезийских рупий 0.0115
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1750
1 Швейцарский франк 1.7485
1 Израильский шекель 0.4819
1 Канадский доллар 1.2189
1 Кувейтский динар 5.5007
1 Казахстанский тенге 0.0041
1 Киргизский сом 0.0222
100 Ливанских фунтов 0.1135
1 Малазийский ринггит 0.3908
1 Мексиканское песо 0.0718
1 Молдавский лей 0.0954
1 Египетский фунт 0.1077
1 Норвежская крона 0.1694
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4064
1 Сингапурский доллар 1.1982
1 Саудовский риал 0.4525
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3090
1 Турецкая лира 0.2472
1 Тайваньский доллар 0.0568
1 Таджикский сомони 0.1656
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0640
100 Японских йен 1.58622
1 Новозеландский доллар 1.0281
Золото (1 унция) 2950.4520
Серебро (1 унция) 29.0746
Платина (1 унция) 1382.4060
Палладий (1 унция) 3441.8455
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