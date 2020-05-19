​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,8% - до 1,8548 маната, курс рубля - на 0,9% - до 0,0234 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8548
|1 Российский рубль
|0.0234
|1 Австралийский доллар
|1.1097
|1 Аргентинское песо
|0.0251
|1 Белорусский рубль
|0.6982
|1 Бразильский реал
|0.2974
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0926
|100 Вон Республики Корея
|0.1386
|1 Чешская крона
|0.0671
|100 Чилийских песо
|0.2071
|1 Китайский юань
|0.2391
|1 Датская крона
|0.2488
|1 Грузинский лари
|0.5310
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0224
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0749
|100 Индонезийских рупий
|0.0115
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1750
|1 Швейцарский франк
|1.7485
|1 Израильский шекель
|0.4819
|1 Канадский доллар
|1.2189
|1 Кувейтский динар
|5.5007
|1 Казахстанский тенге
|0.0041
|1 Киргизский сом
|0.0222
|100 Ливанских фунтов
|0.1135
|1 Малазийский ринггит
|0.3908
|1 Мексиканское песо
|0.0718
|1 Молдавский лей
|0.0954
|1 Египетский фунт
|0.1077
|1 Норвежская крона
|0.1694
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4064
|1 Сингапурский доллар
|1.1982
|1 Саудовский риал
|0.4525
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3090
|1 Турецкая лира
|0.2472
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1656
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0640
|100 Японских йен
|1.58622
|1 Новозеландский доллар
|1.0281
|Золото (1 унция)
|2950.4520
|Серебро (1 унция)
|29.0746
|Платина (1 унция)
|1382.4060
|Палладий (1 унция)
|3441.8455