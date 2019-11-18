​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,32% - до 1,8804 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0267 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8804
|1 Российский рубль
|0.0267
|1 Австралийский доллар
|1.1580
|1 Аргентинское песо
|0.0285
|1 Белорусский рубль
|0.8310
|1 Бразильский реал
|0.4058
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1156
|100 Вон Республики Корея
|0.1461
|1 Чешская крона
|0.0735
|100 Чилийских песо
|0.2187
|1 Китайский юань
|0.2425
|1 Датская крона
|0.2516
|1 Грузинский лари
|0.5725
|1 Гонконгский доллар
|0.2171
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1969
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1764
|1 Швейцарский франк
|1.7178
|1 Израильский шекель
|0.4893
|1 Канадский доллар
|1.2862
|1 Кувейтский динар
|5.5987
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4093
|1 Мексиканское песо
|0.0886
|1 Молдавский лей
|0.0968
|1 Египетский фунт
|0.1054
|1 Норвежская крона
|0.1871
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4392
|1 Сингапурский доллар
|1.2496
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3367
|1 Турецкая лира
|0.2957
|1 Тайваньский доллар
|0.0557
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0704
|100 Японских йен
|1.5622
|1 Новозеландский доллар
|1.0881
|Золото (1 унция)
|2492.9310
|Серебро (1 унция)
|28.7649
|Платина (1 унция)
|1516.3235
|Палладий (1 унция)
|2933.2650
Kənan SadıqovАвтор новости