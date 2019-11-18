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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,32% - до 1,8804 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0267 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8804
1 Российский рубль 0.0267
1 Австралийский доллар 1.1580
1 Аргентинское песо 0.0285
1 Белорусский рубль 0.8310
1 Бразильский реал 0.4058
1 Дирхам ОАЭ 0.4629
1 Южноафриканский рэнд 0.1156
100 Вон Республики Корея 0.1461
1 Чешская крона 0.0735
100 Чилийских песо 0.2187
1 Китайский юань 0.2425
1 Датская крона 0.2516
1 Грузинский лари 0.5725
1 Гонконгский доллар 0.2171
1 Индийская рупия 0.0237
1 Британский фунт стерлингов 2.1969
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1764
1 Швейцарский франк 1.7178
1 Израильский шекель 0.4893
1 Канадский доллар 1.2862
1 Кувейтский динар 5.5987
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0236
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4093
1 Мексиканское песо 0.0886
1 Молдавский лей 0.0968
1 Египетский фунт 0.1054
1 Норвежская крона 0.1871
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4392
1 Сингапурский доллар 1.2496
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3367
1 Турецкая лира 0.2957
1 Тайваньский доллар 0.0557
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0704
100 Японских йен 1.5622
1 Новозеландский доллар 1.0881
Золото (1 унция) 2492.9310
Серебро (1 унция) 28.7649
Платина (1 унция) 1516.3235
Палладий (1 унция) 2933.2650
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