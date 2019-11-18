​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,32% - до 1,8804 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0267 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8804 1 Российский рубль 0.0267 1 Австралийский доллар 1.1580 1 Аргентинское песо 0.0285 1 Белорусский рубль 0.8310 1 Бразильский реал 0.4058 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1156 100 Вон Республики Корея 0.1461 1 Чешская крона 0.0735 100 Чилийских песо 0.2187 1 Китайский юань 0.2425 1 Датская крона 0.2516 1 Грузинский лари 0.5725 1 Гонконгский доллар 0.2171 1 Индийская рупия 0.0237 1 Британский фунт стерлингов 2.1969 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1764 1 Швейцарский франк 1.7178 1 Израильский шекель 0.4893 1 Канадский доллар 1.2862 1 Кувейтский динар 5.5987 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0236 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4093 1 Мексиканское песо 0.0886 1 Молдавский лей 0.0968 1 Египетский фунт 0.1054 1 Норвежская крона 0.1871 100 Узбекских сум 0.0179 1 Польский злотый 0.4392 1 Сингапурский доллар 1.2496 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3367 1 Турецкая лира 0.2957 1 Тайваньский доллар 0.0557 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0704 100 Японских йен 1.5622 1 Новозеландский доллар 1.0881 Золото (1 унция) 2492.9310 Серебро (1 унция) 28.7649 Платина (1 унция) 1516.3235 Палладий (1 унция) 2933.2650