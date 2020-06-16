​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,9267 маната, курс рубля на 1,2% - до 0,0245 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9267
|1 Российский рубль
|0.0245
|1 Австралийский доллар
|1.1818
|1 Аргентинское песо
|0.0245
|1 Белорусский рубль
|0.7127
|1 Бразильский реал
|0.3297
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0997
|100 Вон Республики Корея
|0.1408
|1 Чешская крона
|0.0725
|100 Чилийских песо
|0.2161
|1 Китайский юань
|0.2403
|1 Датская крона
|0.2584
|1 Грузинский лари
|0.5554
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0224
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1527
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1835
|1 Швейцарский франк
|1.7907
|1 Израильский шекель
|0.4891
|1 Канадский доллар
|1.2563
|1 Кувейтский динар
|5.5258
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0226
|100 Ливанских фунтов
|0.1133
|1 Малазийский ринггит
|0.3981
|1 Мексиканское песо
|0.0771
|1 Молдавский лей
|0.0988
|1 Египетский фунт
|0.1051
|1 Норвежская крона
|0.1793
|100 Узбекских сум
|0.0167
|1 Польский злотый
|0.4368
|1 Сингапурский доллар
|1.2234
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3419
|1 Турецкая лира
|0.2491
|1 Тайваньский доллар
|0.0574
|1 Таджикский сомони
|0.1651
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0635
|100 Японских йен
|1.5816
|1 Новозеландский доллар
|1.1022
|Золото (1 унция)
|2934.7015
|Серебро (1 унция)
|29.4738
|Платина (1 унция)
|1400.0520
|Палладий (1 унция)
|3331.3710