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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.06.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.06.2020)

© Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,9267 маната, курс рубля на 1,2% - до 0,0245 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9267
1 Российский рубль 0.0245
1 Австралийский доллар 1.1818
1 Аргентинское песо 0.0245
1 Белорусский рубль 0.7127
1 Бразильский реал 0.3297
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0997
100 Вон Республики Корея 0.1408
1 Чешская крона 0.0725
100 Чилийских песо 0.2161
1 Китайский юань 0.2403
1 Датская крона 0.2584
1 Грузинский лари 0.5554
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0224
1 Британский фунт стерлингов 2.1527
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1835
1 Швейцарский франк 1.7907
1 Израильский шекель 0.4891
1 Канадский доллар 1.2563
1 Кувейтский динар 5.5258
1 Казахстанский тенге 0.0042
1 Киргизский сом 0.0226
100 Ливанских фунтов 0.1133
1 Малазийский ринггит 0.3981
1 Мексиканское песо 0.0771
1 Молдавский лей 0.0988
1 Египетский фунт 0.1051
1 Норвежская крона 0.1793
100 Узбекских сум 0.0167
1 Польский злотый 0.4368
1 Сингапурский доллар 1.2234
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3419
1 Турецкая лира 0.2491
1 Тайваньский доллар 0.0574
1 Таджикский сомони 0.1651
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0635
100 Японских йен 1.5816
1 Новозеландский доллар 1.1022
Золото (1 унция) 2934.7015
Серебро (1 унция) 29.4738
Платина (1 унция) 1400.0520
Палладий (1 унция) 3331.3710
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