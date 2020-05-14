Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.05.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.05.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,8377 маната, курс рубля – на 0,4% - до 0,0230 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8377
1 Российский рубль 0.0230
1 Австралийский доллар 1.0937
1 Аргентинское песо 0.0252
1 Белорусский рубль 0.6967
1 Бразильский реал 0.2888
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0919
100 Вон Республики Корея 0.1385
1 Чешская крона 0.0669
100 Чилийских песо 0.2079
1 Китайский юань 0.2396
1 Датская крона 0.2465
1 Грузинский лари 0.5304
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0225
1 Британский фунт стерлингов 2.0756
100 Индонезийских рупий 0.0114
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1730
1 Швейцарский франк 1.7474
1 Израильский шекель 0.4812
1 Канадский доллар 1.2056
1 Кувейтский динар 5.5006
1 Казахстанский тенге 0.0040
1 Киргизский сом 0.0220
100 Ливанских фунтов 0.1120
1 Малазийский ринггит 0.3922
1 Мексиканское песо 0.0702
1 Молдавский лей 0.0950
1 Египетский фунт 0.1079
1 Норвежская крона 0.1670
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4024
1 Сингапурский доллар 1.1959
1 Саудовский риал 0.4525
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3166
1 Турецкая лира 0.2440
1 Тайваньский доллар 0.0568
1 Таджикский сомони 0.1656
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0636
100 Японских йен 1.5905
1 Новозеландский доллар 1.0177
Золото (1 унция) 2911.1310
Серебро (1 унция) 26.3357
Платина (1 унция) 1303.1010
Палладий (1 унция) 3132.9215
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!