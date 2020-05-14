Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.05.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,8377 маната, курс рубля – на 0,4% - до 0,0230 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8377
|1 Российский рубль
|0.0230
|1 Австралийский доллар
|1.0937
|1 Аргентинское песо
|0.0252
|1 Белорусский рубль
|0.6967
|1 Бразильский реал
|0.2888
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0919
|100 Вон Республики Корея
|0.1385
|1 Чешская крона
|0.0669
|100 Чилийских песо
|0.2079
|1 Китайский юань
|0.2396
|1 Датская крона
|0.2465
|1 Грузинский лари
|0.5304
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0225
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0756
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1730
|1 Швейцарский франк
|1.7474
|1 Израильский шекель
|0.4812
|1 Канадский доллар
|1.2056
|1 Кувейтский динар
|5.5006
|1 Казахстанский тенге
|0.0040
|1 Киргизский сом
|0.0220
|100 Ливанских фунтов
|0.1120
|1 Малазийский ринггит
|0.3922
|1 Мексиканское песо
|0.0702
|1 Молдавский лей
|0.0950
|1 Египетский фунт
|0.1079
|1 Норвежская крона
|0.1670
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4024
|1 Сингапурский доллар
|1.1959
|1 Саудовский риал
|0.4525
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3166
|1 Турецкая лира
|0.2440
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1656
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0636
|100 Японских йен
|1.5905
|1 Новозеландский доллар
|1.0177
|Золото (1 унция)
|2911.1310
|Серебро (1 унция)
|26.3357
|Платина (1 унция)
|1303.1010
|Палладий (1 унция)
|3132.9215