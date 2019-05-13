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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.05.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.05.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,22% - до 1,9090 маната, курс рубля упал на 0,38%, составив 0,0260 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9090
1 Российский рубль 0.0260
1 Австралийский доллар 1.1865
1 Аргентинское песо 0.0379
1 Белорусский рубль 0.8100
1 Бразильский реал 0.4298
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1195
100 Вон Республики Корея 0.1435
1 Чешская крона 0.0742
100 Чилийских песо 0.2476
1 Китайский юань 0.2481
1 Датская крона 0.2557
1 Грузинский лари 0.6197
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0242
1 Британский фунт стерлингов 2.2114
100 Индонезийских рупий 0.0118
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1766
1 Швейцарский франк 1.6811
1 Израильский шекель 0.4776
1 Канадский доллар 1.2652
1 Кувейтский динар 5.5893
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0237
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.4086
1 Мексиканское песо 0.0888
1 Молдавский лей 0.0949
1 Египетский фунт 0.0993
1 Норвежская крона 0.1947
100 Узбекских сум 0.0201
1 Польский злотый 0.4441
1 Сингапурский доллар 1.2445
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3562
1 Турецкая лира 0.2849
1 Тайваньский доллар 0.0548
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0649
100 Японских йен 1.5486
1 Новозеландский доллар 1.1190
Золото (1 унция) 2183.0125
Серебро (1 унция) 24.9944
Платина (1 унция) 1451.4515
Палладий (1 унция) 2273.1040
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