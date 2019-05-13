Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.05.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,22% - до 1,9090 маната, курс рубля упал на 0,38%, составив 0,0260 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9090 1 Российский рубль 0.0260 1 Австралийский доллар 1.1865 1 Аргентинское песо 0.0379 1 Белорусский рубль 0.8100 1 Бразильский реал 0.4298 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1195 100 Вон Республики Корея 0.1435 1 Чешская крона 0.0742 100 Чилийских песо 0.2476 1 Китайский юань 0.2481 1 Датская крона 0.2557 1 Грузинский лари 0.6197 1 Гонконгский доллар 0.2166 1 Индийская рупия 0.0242 1 Британский фунт стерлингов 2.2114 100 Индонезийских рупий 0.0118 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1766 1 Швейцарский франк 1.6811 1 Израильский шекель 0.4776 1 Канадский доллар 1.2652 1 Кувейтский динар 5.5893 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0237 100 Ливанских фунтов 0.1126 1 Малазийский ринггит 0.4086 1 Мексиканское песо 0.0888 1 Молдавский лей 0.0949 1 Египетский фунт 0.0993 1 Норвежская крона 0.1947 100 Узбекских сум 0.0201 1 Польский злотый 0.4441 1 Сингапурский доллар 1.2445 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3562 1 Турецкая лира 0.2849 1 Тайваньский доллар 0.0548 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0649 100 Японских йен 1.5486 1 Новозеландский доллар 1.1190 Золото (1 унция) 2183.0125 Серебро (1 унция) 24.9944 Платина (1 унция) 1451.4515 Палладий (1 унция) 2273.1040