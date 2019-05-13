Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.05.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,22% - до 1,9090 маната, курс рубля упал на 0,38%, составив 0,0260 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9090
|1 Российский рубль
|0.0260
|1 Австралийский доллар
|1.1865
|1 Аргентинское песо
|0.0379
|1 Белорусский рубль
|0.8100
|1 Бразильский реал
|0.4298
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1195
|100 Вон Республики Корея
|0.1435
|1 Чешская крона
|0.0742
|100 Чилийских песо
|0.2476
|1 Китайский юань
|0.2481
|1 Датская крона
|0.2557
|1 Грузинский лари
|0.6197
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0242
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2114
|100 Индонезийских рупий
|0.0118
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1766
|1 Швейцарский франк
|1.6811
|1 Израильский шекель
|0.4776
|1 Канадский доллар
|1.2652
|1 Кувейтский динар
|5.5893
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4086
|1 Мексиканское песо
|0.0888
|1 Молдавский лей
|0.0949
|1 Египетский фунт
|0.0993
|1 Норвежская крона
|0.1947
|100 Узбекских сум
|0.0201
|1 Польский злотый
|0.4441
|1 Сингапурский доллар
|1.2445
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3562
|1 Турецкая лира
|0.2849
|1 Тайваньский доллар
|0.0548
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0649
|100 Японских йен
|1.5486
|1 Новозеландский доллар
|1.1190
|Золото (1 унция)
|2183.0125
|Серебро (1 унция)
|24.9944
|Платина (1 унция)
|1451.4515
|Палладий (1 унция)
|2273.1040
Tural İbadlıАвтор новости