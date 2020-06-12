Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 1, 9206 маната, курс рубля упал на 2% - до 0,0242 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9206
|1 Российский рубль
|0.0242
|1 Австралийский доллар
|1.1635
|1 Аргентинское песо
|0.0245
|1 Белорусский рубль
|0.7161
|1 Бразильский реал
|0.3418
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0992
|100 Вон Республики Корея
|0.1411
|1 Чешская крона
|0.0719
|100 Чилийских песо
|0.2159
|1 Китайский юань
|0.2400
|1 Датская крона
|0.2576
|1 Грузинский лари
|0.5598
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0224
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1375
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1823
|1 Швейцарский франк
|1.7996
|1 Израильский шекель
|0.4904
|1 Канадский доллар
|1.2488
|1 Кувейтский динар
|5.5293
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0228
|100 Ливанских фунтов
|0.1115
|1 Малазийский ринггит
|0.3989
|1 Мексиканское песо
|0.0749
|1 Молдавский лей
|0.0990
|1 Египетский фунт
|0.1050
|1 Норвежская крона
|0.1765
|100 Узбекских сум
|0.0167
|1 Польский злотый
|0.4298
|1 Сингапурский доллар
|1.2215
|1 Саудовский риал
|0.4530
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3480
|1 Турецкая лира
|0.2487
|1 Тайваньский доллар
|0.0573
|1 Таджикский сомони
|0.1652
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0639
|100 Японских йен
|1.5866
|1 Новозеландский доллар
|1.0918
|Золото (1 унция)
|2937.8040
|Серебро (1 унция)
|29.8291
|Платина (1 унция)
|1395.7595
|Палладий (1 унция)
|3301.6210