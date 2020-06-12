Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 1, 9206 маната, курс рубля упал на 2% - до 0,0242 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9206 1 Российский рубль 0.0242 1 Австралийский доллар 1.1635 1 Аргентинское песо 0.0245 1 Белорусский рубль 0.7161 1 Бразильский реал 0.3418 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.0992 100 Вон Республики Корея 0.1411 1 Чешская крона 0.0719 100 Чилийских песо 0.2159 1 Китайский юань 0.2400 1 Датская крона 0.2576 1 Грузинский лари 0.5598 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0224 1 Британский фунт стерлингов 2.1375 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1823 1 Швейцарский франк 1.7996 1 Израильский шекель 0.4904 1 Канадский доллар 1.2488 1 Кувейтский динар 5.5293 1 Казахстанский тенге 0.0042 1 Киргизский сом 0.0228 100 Ливанских фунтов 0.1115 1 Малазийский ринггит 0.3989 1 Мексиканское песо 0.0749 1 Молдавский лей 0.0990 1 Египетский фунт 0.1050 1 Норвежская крона 0.1765 100 Узбекских сум 0.0167 1 Польский злотый 0.4298 1 Сингапурский доллар 1.2215 1 Саудовский риал 0.4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3480 1 Турецкая лира 0.2487 1 Тайваньский доллар 0.0573 1 Таджикский сомони 0.1652 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0639 100 Японских йен 1.5866 1 Новозеландский доллар 1.0918 Золото (1 унция) 2937.8040 Серебро (1 унция) 29.8291 Платина (1 унция) 1395.7595 Палладий (1 унция) 3301.6210