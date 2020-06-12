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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.06.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 1, 9206 маната, курс рубля упал на 2% - до 0,0242 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9206
1 Российский рубль 0.0242
1 Австралийский доллар 1.1635
1 Аргентинское песо 0.0245
1 Белорусский рубль 0.7161
1 Бразильский реал 0.3418
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0992
100 Вон Республики Корея 0.1411
1 Чешская крона 0.0719
100 Чилийских песо 0.2159
1 Китайский юань 0.2400
1 Датская крона 0.2576
1 Грузинский лари 0.5598
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0224
1 Британский фунт стерлингов 2.1375
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1823
1 Швейцарский франк 1.7996
1 Израильский шекель 0.4904
1 Канадский доллар 1.2488
1 Кувейтский динар 5.5293
1 Казахстанский тенге 0.0042
1 Киргизский сом 0.0228
100 Ливанских фунтов 0.1115
1 Малазийский ринггит 0.3989
1 Мексиканское песо 0.0749
1 Молдавский лей 0.0990
1 Египетский фунт 0.1050
1 Норвежская крона 0.1765
100 Узбекских сум 0.0167
1 Польский злотый 0.4298
1 Сингапурский доллар 1.2215
1 Саудовский риал 0.4530
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3480
1 Турецкая лира 0.2487
1 Тайваньский доллар 0.0573
1 Таджикский сомони 0.1652
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0639
100 Японских йен 1.5866
1 Новозеландский доллар 1.0918
Золото (1 унция) 2937.8040
Серебро (1 унция) 29.8291
Платина (1 унция) 1395.7595
Палладий (1 унция) 3301.6210
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