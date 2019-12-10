​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09% - до 1,8813 маната, курс рубля – на 0,37% - до 0,0268 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8813
|1 Российский рубль
|0.0268
|1 Австралийский доллар
|1.1607
|1 Аргентинское песо
|0.0284
|1 Белорусский рубль
|0.8041
|1 Бразильский реал
|0.4107
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1159
|100 Вон Республики Корея
|0.1425
|1 Чешская крона
|0.0737
|100 Чилийских песо
|0.2192
|1 Китайский юань
|0.2415
|1 Датская крона
|0.2518
|1 Грузинский лари
|0.5823
|1 Гонконгский доллар
|0.2172
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2355
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1785
|1 Швейцарский франк
|1.7206
|1 Израильский шекель
|0.4903
|1 Канадский доллар
|1.2848
|1 Кувейтский динар
|5.5982
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0234
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4085
|1 Мексиканское песо
|0.0885
|1 Молдавский лей
|0.0980
|1 Египетский фунт
|0.1052
|1 Норвежская крона
|0.1859
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4387
|1 Сингапурский доллар
|1.2500
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3430
|1 Турецкая лира
|0.2926
|1 Тайваньский доллар
|0.0558
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0717
|100 Японских йен
|1.5647
|1 Новозеландский доллар
|1.1152
|Золото (1 унция)
|2484.3800
|Серебро (1 унция)
|28.2322
|Платина (1 унция)
|1528.3765
|Палладий (1 унция)
|3205.9535
Kənan SadıqovАвтор новости