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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09% - до 1,8813 маната, курс рубля – на 0,37% - до 0,0268 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8813
1 Российский рубль 0.0268
1 Австралийский доллар 1.1607
1 Аргентинское песо 0.0284
1 Белорусский рубль 0.8041
1 Бразильский реал 0.4107
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1159
100 Вон Республики Корея 0.1425
1 Чешская крона 0.0737
100 Чилийских песо 0.2192
1 Китайский юань 0.2415
1 Датская крона 0.2518
1 Грузинский лари 0.5823
1 Гонконгский доллар 0.2172
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.2355
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1785
1 Швейцарский франк 1.7206
1 Израильский шекель 0.4903
1 Канадский доллар 1.2848
1 Кувейтский динар 5.5982
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0234
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4085
1 Мексиканское песо 0.0885
1 Молдавский лей 0.0980
1 Египетский фунт 0.1052
1 Норвежская крона 0.1859
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4387
1 Сингапурский доллар 1.2500
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3430
1 Турецкая лира 0.2926
1 Тайваньский доллар 0.0558
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0717
100 Японских йен 1.5647
1 Новозеландский доллар 1.1152
Золото (1 унция) 2484.3800
Серебро (1 унция) 28.2322
Платина (1 унция) 1528.3765
Палладий (1 унция) 3205.9535
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