​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09% - до 1,8813 маната, курс рубля – на 0,37% - до 0,0268 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8813 1 Российский рубль 0.0268 1 Австралийский доллар 1.1607 1 Аргентинское песо 0.0284 1 Белорусский рубль 0.8041 1 Бразильский реал 0.4107 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1159 100 Вон Республики Корея 0.1425 1 Чешская крона 0.0737 100 Чилийских песо 0.2192 1 Китайский юань 0.2415 1 Датская крона 0.2518 1 Грузинский лари 0.5823 1 Гонконгский доллар 0.2172 1 Индийская рупия 0.0240 1 Британский фунт стерлингов 2.2355 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1785 1 Швейцарский франк 1.7206 1 Израильский шекель 0.4903 1 Канадский доллар 1.2848 1 Кувейтский динар 5.5982 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0234 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4085 1 Мексиканское песо 0.0885 1 Молдавский лей 0.0980 1 Египетский фунт 0.1052 1 Норвежская крона 0.1859 100 Узбекских сум 0.0178 1 Польский злотый 0.4387 1 Сингапурский доллар 1.2500 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3430 1 Турецкая лира 0.2926 1 Тайваньский доллар 0.0558 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0717 100 Японских йен 1.5647 1 Новозеландский доллар 1.1152 Золото (1 унция) 2484.3800 Серебро (1 унция) 28.2322 Платина (1 унция) 1528.3765 Палладий (1 унция) 3205.9535