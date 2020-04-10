​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,64% - до 1,8595 маната, курс рубля – на 0,88%- до 0,0229 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8595
|1 Российский рубль
|0.0229
|1 Австралийский доллар
|1.0785
|1 Аргентинское песо
|0.0261
|1 Белорусский рубль
|0.6753
|1 Бразильский реал
|0.3327
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0943
|100 Вон Республики Корея
|0.1405
|1 Чешская крона
|0.0688
|100 Чилийских песо
|0.2025
|1 Китайский юань
|0.2415
|1 Датская крона
|0.2491
|1 Грузинский лари
|0.5350
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0223
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1189
|100 Индонезийских рупий
|0.0107
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1710
|1 Швейцарский франк
|1.7602
|1 Израильский шекель
|0.4748
|1 Канадский доллар
|1.2178
|1 Кувейтский динар
|5.4734
|1 Казахстанский тенге
|0.0039
|1 Киргизский сом
|0.0200
|100 Ливанских фунтов
|0.1131
|1 Малазийский ринггит
|0.3947
|1 Мексиканское песо
|0.0716
|1 Молдавский лей
|0.0937
|1 Египетский фунт
|0.1080
|1 Норвежская крона
|0.1662
|100 Узбекских сум
|0.0177
|1 Польский злотый
|0.4088
|1 Сингапурский доллар
|1.2032
|1 Саудовский риал
|0.4518
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3164
|1 Турецкая лира
|0.2543
|1 Тайваньский доллар
|0.0566
|1 Таджикский сомони
|0.1662
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0624
|100 Японских йен
|1.5686
|1 Новозеландский доллар
|1.0344
|Золото (1 унция)
|2872.4900
|Серебро (1 унция)
|26.2491
|Платина (1 унция)
|1275.4845
|Палладий (1 унция)
|3665.7780