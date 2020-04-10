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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.04.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,64% - до 1,8595 маната, курс рубля – на 0,88%- до 0,0229 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8595
1 Российский рубль 0.0229
1 Австралийский доллар 1.0785
1 Аргентинское песо 0.0261
1 Белорусский рубль 0.6753
1 Бразильский реал 0.3327
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0943
100 Вон Республики Корея 0.1405
1 Чешская крона 0.0688
100 Чилийских песо 0.2025
1 Китайский юань 0.2415
1 Датская крона 0.2491
1 Грузинский лари 0.5350
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0223
1 Британский фунт стерлингов 2.1189
100 Индонезийских рупий 0.0107
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1710
1 Швейцарский франк 1.7602
1 Израильский шекель 0.4748
1 Канадский доллар 1.2178
1 Кувейтский динар 5.4734
1 Казахстанский тенге 0.0039
1 Киргизский сом 0.0200
100 Ливанских фунтов 0.1131
1 Малазийский ринггит 0.3947
1 Мексиканское песо 0.0716
1 Молдавский лей 0.0937
1 Египетский фунт 0.1080
1 Норвежская крона 0.1662
100 Узбекских сум 0.0177
1 Польский злотый 0.4088
1 Сингапурский доллар 1.2032
1 Саудовский риал 0.4518
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3164
1 Турецкая лира 0.2543
1 Тайваньский доллар 0.0566
1 Таджикский сомони 0.1662
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0624
100 Японских йен 1.5686
1 Новозеландский доллар 1.0344
Золото (1 унция) 2872.4900
Серебро (1 унция) 26.2491
Платина (1 унция) 1275.4845
Палладий (1 унция) 3665.7780
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