 Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,14% - до 1,9070 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0267 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9070
1 Российский рубль 0.0267
1 Австралийский доллар 1.1833
1 Аргентинское песо 0.0407
1 Белорусский рубль 0.8284
1 Бразильский реал 0.4463
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1197
100 Вон Республики Корея 0.1441
1 Чешская крона 0.0747
100 Чилийских песо 0.2475
1 Китайский юань 0.2470
1 Датская крона 0.2556
1 Грузинский лари 0.5974
1 Гонконгский доллар 0.2177
1 Индийская рупия 0.0247
1 Британский фунт стерлингов 2.1270
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1797
1 Швейцарский франк 1.7098
1 Израильский шекель 0.4763
1 Канадский доллар 1.2976
1 Кувейтский динар 5.5916
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0244
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4104
1 Мексиканское песо 0.0898
1 Молдавский лей 0.0950
1 Египетский фунт 0.1023
1 Норвежская крона 0.1967
100 Узбекских сум 0.0198
1 Польский злотый 0.4481
1 Сингапурский доллар 1.2498
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3480
1 Турецкая лира 0.2965
1 Тайваньский доллар 0.0545
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0665
100 Японских йен 1.5636
1 Новозеландский доллар 1.1270
Золото (1 унция) 2373.4720
Серебро (1 унция) 25.6092
Платина (1 унция) 1382.3550
Палладий (1 унция) 2648.3535
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!