​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,14% - до 1,9070 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0267 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9070
|1 Российский рубль
|0.0267
|1 Австралийский доллар
|1.1833
|1 Аргентинское песо
|0.0407
|1 Белорусский рубль
|0.8284
|1 Бразильский реал
|0.4463
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1197
|100 Вон Республики Корея
|0.1441
|1 Чешская крона
|0.0747
|100 Чилийских песо
|0.2475
|1 Китайский юань
|0.2470
|1 Датская крона
|0.2556
|1 Грузинский лари
|0.5974
|1 Гонконгский доллар
|0.2177
|1 Индийская рупия
|0.0247
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1270
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1797
|1 Швейцарский франк
|1.7098
|1 Израильский шекель
|0.4763
|1 Канадский доллар
|1.2976
|1 Кувейтский динар
|5.5916
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4104
|1 Мексиканское песо
|0.0898
|1 Молдавский лей
|0.0950
|1 Египетский фунт
|0.1023
|1 Норвежская крона
|0.1967
|100 Узбекских сум
|0.0198
|1 Польский злотый
|0.4481
|1 Сингапурский доллар
|1.2498
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3480
|1 Турецкая лира
|0.2965
|1 Тайваньский доллар
|0.0545
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0665
|100 Японских йен
|1.5636
|1 Новозеландский доллар
|1.1270
|Золото (1 унция)
|2373.4720
|Серебро (1 унция)
|25.6092
|Платина (1 унция)
|1382.3550
|Палладий (1 унция)
|2648.3535
Vüsal NəbiyevАвтор новости