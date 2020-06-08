​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,05% - до 1,9190 маната, курс рубля повысился на 1,2% - до 0,0249 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9190
|1 Российский рубль
|0.0249
|1 Австралийский доллар
|1.1844
|1 Аргентинское песо
|0.0246
|1 Белорусский рубль
|0.7141
|1 Бразильский реал
|0.3427
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1013
|100 Вон Республики Корея
|0.1412
|1 Чешская крона
|0.0722
|100 Чилийских песо
|0.2210
|1 Китайский юань
|0.2399
|1 Датская крона
|0.2574
|1 Грузинский лари
|0.5734
|1 Гонконгский доллар
|0.2194
|1 Индийская рупия
|0.0225
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1603
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1851
|1 Швейцарский франк
|1.7652
|1 Израильский шекель
|0.4908
|1 Канадский доллар
|1.2661
|1 Кувейтский динар
|5.5225
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0228
|100 Ливанских фунтов
|0.1121
|1 Малазийский ринггит
|0.3984
|1 Мексиканское песо
|0.0789
|1 Молдавский лей
|0.0988
|1 Египетский фунт
|0.1047
|1 Норвежская крона
|0.1831
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4326
|1 Сингапурский доллар
|1.2196
|1 Саудовский риал
|0.4528
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3439
|1 Турецкая лира
|0.2513
|1 Тайваньский доллар
|0.0572
|1 Таджикский сомони
|0.1654
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0640
|100 Японских йен
|1.5533
|1 Новозеландский доллар
|1.1079
|Золото (1 унция)
|2873.2465
|Серебро (1 унция)
|29.9641
|Платина (1 унция)
|1410.3710
|Палладий (1 унция)
|3334.6945