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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.06.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,05% - до 1,9190 маната, курс рубля повысился на 1,2% - до 0,0249 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9190
1 Российский рубль 0.0249
1 Австралийский доллар 1.1844
1 Аргентинское песо 0.0246
1 Белорусский рубль 0.7141
1 Бразильский реал 0.3427
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1013
100 Вон Республики Корея 0.1412
1 Чешская крона 0.0722
100 Чилийских песо 0.2210
1 Китайский юань 0.2399
1 Датская крона 0.2574
1 Грузинский лари 0.5734
1 Гонконгский доллар 0.2194
1 Индийская рупия 0.0225
1 Британский фунт стерлингов 2.1603
100 Индонезийских рупий 0.0122
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1851
1 Швейцарский франк 1.7652
1 Израильский шекель 0.4908
1 Канадский доллар 1.2661
1 Кувейтский динар 5.5225
1 Казахстанский тенге 0.0043
1 Киргизский сом 0.0228
100 Ливанских фунтов 0.1121
1 Малазийский ринггит 0.3984
1 Мексиканское песо 0.0789
1 Молдавский лей 0.0988
1 Египетский фунт 0.1047
1 Норвежская крона 0.1831
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4326
1 Сингапурский доллар 1.2196
1 Саудовский риал 0.4528
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3439
1 Турецкая лира 0.2513
1 Тайваньский доллар 0.0572
1 Таджикский сомони 0.1654
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0640
100 Японских йен 1.5533
1 Новозеландский доллар 1.1079
Золото (1 унция) 2873.2465
Серебро (1 унция) 29.9641
Платина (1 унция) 1410.3710
Палладий (1 унция) 3334.6945
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