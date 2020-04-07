Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 1,8398 маната, курс рубля – на 1,8% - до 0,0224 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8398
|1 Российский рубль
|0.0224
|1 Австралийский доллар
|1.0441
|1 Аргентинское песо
|0.0262
|1 Белорусский рубль
|0.6611
|1 Бразильский реал
|0.3218
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0911
|100 Вон Республики Корея
|0.1389
|1 Чешская крона
|0.0667
|100 Чилийских песо
|0.1997
|1 Китайский юань
|0.2402
|1 Датская крона
|0.2465
|1 Грузинский лари
|0.5347
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0224
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0873
|100 Индонезийских рупий
|0.0103
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1685
|1 Швейцарский франк
|1.7413
|1 Израильский шекель
|0.4735
|1 Канадский доллар
|1.2070
|1 Кувейтский динар
|5.4575
|1 Казахстанский тенге
|0.0039
|1 Киргизский сом
|0.0200
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.3906
|1 Мексиканское песо
|0.0690
|1 Молдавский лей
|0.0912
|1 Египетский фунт
|0.1077
|1 Норвежская крона
|0.1640
|100 Узбекских сум
|0.0177
|1 Польский злотый
|0.4036
|1 Сингапурский доллар
|1.1886
|1 Саудовский риал
|0.4519
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3090
|1 Турецкая лира
|0.2510
|1 Тайваньский доллар
|0.0563
|1 Таджикский сомони
|0.1664
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0627
|100 Японских йен
|1.5631
|1 Новозеландский доллар
|1.0164
|Золото (1 унция)
|2818.5320
|Серебро (1 унция)
|25.8273
|Платина (1 унция)
|1251.1320
|Палладий (1 унция)
|3664.1545