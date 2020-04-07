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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2020)

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© Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 1,8398 маната, курс рубля – на 1,8% - до 0,0224 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8398
1 Российский рубль 0.0224
1 Австралийский доллар 1.0441
1 Аргентинское песо 0.0262
1 Белорусский рубль 0.6611
1 Бразильский реал 0.3218
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0911
100 Вон Республики Корея 0.1389
1 Чешская крона 0.0667
100 Чилийских песо 0.1997
1 Китайский юань 0.2402
1 Датская крона 0.2465
1 Грузинский лари 0.5347
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0224
1 Британский фунт стерлингов 2.0873
100 Индонезийских рупий 0.0103
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1685
1 Швейцарский франк 1.7413
1 Израильский шекель 0.4735
1 Канадский доллар 1.2070
1 Кувейтский динар 5.4575
1 Казахстанский тенге 0.0039
1 Киргизский сом 0.0200
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.3906
1 Мексиканское песо 0.0690
1 Молдавский лей 0.0912
1 Египетский фунт 0.1077
1 Норвежская крона 0.1640
100 Узбекских сум 0.0177
1 Польский злотый 0.4036
1 Сингапурский доллар 1.1886
1 Саудовский риал 0.4519
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3090
1 Турецкая лира 0.2510
1 Тайваньский доллар 0.0563
1 Таджикский сомони 0.1664
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0627
100 Японских йен 1.5631
1 Новозеландский доллар 1.0164
Золото (1 унция) 2818.5320
Серебро (1 унция) 25.8273
Платина (1 унция) 1251.1320
Палладий (1 унция) 3664.1545
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