Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2020)

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 1,8398 маната, курс рубля – на 1,8% - до 0,0224 маната.