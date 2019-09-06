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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09% - до 1,8764 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0257 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8764
1 Российский рубль 0.0257
1 Австралийский доллар 1.1590
1 Аргентинское песо 0.0303
1 Белорусский рубль 0.8058
1 Бразильский реал 0.4135
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1143
100 Вон Республики Корея 0.1420
1 Чешская крона 0.0726
100 Чилийских песо 0.2377
1 Китайский юань 0.2379
1 Датская крона 0.2515
1 Грузинский лари 0.5743
1 Гонконгский доллар 0.2169
1 Индийская рупия 0.0237
1 Британский фунт стерлингов 2.0959
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1755
1 Швейцарский франк 1.7223
1 Израильский шекель 0.4831
1 Канадский доллар 1.2863
1 Кувейтский динар 5.5942
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0241
100 Ливанских фунтов 0.1122
1 Малазийский ринггит 0.4070
1 Мексиканское песо 0.0862
1 Молдавский лей 0.0952
1 Египетский фунт 0.1033
1 Норвежская крона 0.1887
100 Узбекских сум 0.0181
1 Польский злотый 0.4322
1 Сингапурский доллар 1.2283
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3293
1 Турецкая лира 0.2985
1 Тайваньский доллар 0.0544
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0679
100 Японских йен 1.5895
1 Новозеландский доллар 1.0852
Золото (1 унция) 2582.1555
Серебро (1 унция) 31.5257
Платина (1 унция) 1608.8290
Палладий (1 унция) 2639.1990
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