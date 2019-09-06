​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09% - до 1,8764 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0257 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8764
|1 Российский рубль
|0.0257
|1 Австралийский доллар
|1.1590
|1 Аргентинское песо
|0.0303
|1 Белорусский рубль
|0.8058
|1 Бразильский реал
|0.4135
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1143
|100 Вон Республики Корея
|0.1420
|1 Чешская крона
|0.0726
|100 Чилийских песо
|0.2377
|1 Китайский юань
|0.2379
|1 Датская крона
|0.2515
|1 Грузинский лари
|0.5743
|1 Гонконгский доллар
|0.2169
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0959
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1755
|1 Швейцарский франк
|1.7223
|1 Израильский шекель
|0.4831
|1 Канадский доллар
|1.2863
|1 Кувейтский динар
|5.5942
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0241
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.4070
|1 Мексиканское песо
|0.0862
|1 Молдавский лей
|0.0952
|1 Египетский фунт
|0.1033
|1 Норвежская крона
|0.1887
|100 Узбекских сум
|0.0181
|1 Польский злотый
|0.4322
|1 Сингапурский доллар
|1.2283
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3293
|1 Турецкая лира
|0.2985
|1 Тайваньский доллар
|0.0544
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0679
|100 Японских йен
|1.5895
|1 Новозеландский доллар
|1.0852
|Золото (1 унция)
|2582.1555
|Серебро (1 унция)
|31.5257
|Платина (1 унция)
|1608.8290
|Палладий (1 унция)
|2639.1990
Aqşin RafiqoğluАвтор новости