​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09% - до 1,8764 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0257 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8764 1 Российский рубль 0.0257 1 Австралийский доллар 1.1590 1 Аргентинское песо 0.0303 1 Белорусский рубль 0.8058 1 Бразильский реал 0.4135 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1143 100 Вон Республики Корея 0.1420 1 Чешская крона 0.0726 100 Чилийских песо 0.2377 1 Китайский юань 0.2379 1 Датская крона 0.2515 1 Грузинский лари 0.5743 1 Гонконгский доллар 0.2169 1 Индийская рупия 0.0237 1 Британский фунт стерлингов 2.0959 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1755 1 Швейцарский франк 1.7223 1 Израильский шекель 0.4831 1 Канадский доллар 1.2863 1 Кувейтский динар 5.5942 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0241 100 Ливанских фунтов 0.1122 1 Малазийский ринггит 0.4070 1 Мексиканское песо 0.0862 1 Молдавский лей 0.0952 1 Египетский фунт 0.1033 1 Норвежская крона 0.1887 100 Узбекских сум 0.0181 1 Польский злотый 0.4322 1 Сингапурский доллар 1.2283 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3293 1 Турецкая лира 0.2985 1 Тайваньский доллар 0.0544 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0679 100 Японских йен 1.5895 1 Новозеландский доллар 1.0852 Золото (1 унция) 2582.1555 Серебро (1 унция) 31.5257 Платина (1 унция) 1608.8290 Палладий (1 унция) 2639.1990