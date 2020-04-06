​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,23% - до 1,8385 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0220 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8385
|1 Российский рубль
|0.0220
|1 Австралийский доллар
|1.0213
|1 Аргентинское песо
|0.0262
|1 Белорусский рубль
|0.6576
|1 Бразильский реал
|0.3177
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0881
|100 Вон Республики Корея
|0.1379
|1 Чешская крона
|0.0663
|100 Чилийских песо
|0.1966
|1 Китайский юань
|0.2397
|1 Датская крона
|0.2462
|1 Грузинский лари
|0.5362
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0223
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0769
|100 Индонезийских рупий
|0.0103
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1666
|1 Швейцарский франк
|1.7388
|1 Израильский шекель
|0.4675
|1 Канадский доллар
|1.1987
|1 Кувейтский динар
|5.4624
|1 Казахстанский тенге
|0.0039
|1 Киргизский сом
|0.0200
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.3888
|1 Мексиканское песо
|0.0662
|1 Молдавский лей
|0.0913
|1 Египетский фунт
|0.1079
|1 Норвежская крона
|0.1609
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4009
|1 Сингапурский доллар
|1.1813
|1 Саудовский риал
|0.4518
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3092
|1 Турецкая лира
|0.2518
|1 Тайваньский доллар
|0.0562
|1 Таджикский сомони
|0.1664
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0619
|100 Японских йен
|1.5597
|1 Новозеландский доллар
|0.9977
|Золото (1 унция)
|2750.7020
|Серебро (1 унция)
|24.4492
|Платина (1 унция)
|1235.5940
|Палладий (1 унция)
|3714.7210