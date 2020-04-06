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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2020)

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,23% - до 1,8385 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0220 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8385
1 Российский рубль 0.0220
1 Австралийский доллар 1.0213
1 Аргентинское песо 0.0262
1 Белорусский рубль 0.6576
1 Бразильский реал 0.3177
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0881
100 Вон Республики Корея 0.1379
1 Чешская крона 0.0663
100 Чилийских песо 0.1966
1 Китайский юань 0.2397
1 Датская крона 0.2462
1 Грузинский лари 0.5362
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0223
1 Британский фунт стерлингов 2.0769
100 Индонезийских рупий 0.0103
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1666
1 Швейцарский франк 1.7388
1 Израильский шекель 0.4675
1 Канадский доллар 1.1987
1 Кувейтский динар 5.4624
1 Казахстанский тенге 0.0039
1 Киргизский сом 0.0200
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.3888
1 Мексиканское песо 0.0662
1 Молдавский лей 0.0913
1 Египетский фунт 0.1079
1 Норвежская крона 0.1609
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4009
1 Сингапурский доллар 1.1813
1 Саудовский риал 0.4518
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3092
1 Турецкая лира 0.2518
1 Тайваньский доллар 0.0562
1 Таджикский сомони 0.1664
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0619
100 Японских йен 1.5597
1 Новозеландский доллар 0.9977
Золото (1 унция) 2750.7020
Серебро (1 унция) 24.4492
Платина (1 унция) 1235.5940
Палладий (1 унция) 3714.7210
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