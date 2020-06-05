Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.06.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.06.2020)

© Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,17% - до 1,9289 маната, курс рубля упал на 0,81% - до 0,0246 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9289
1 Российский рубль 0.0246
1 Австралийский доллар 1.1737
1 Аргентинское песо 0.0247
1 Белорусский рубль 0.7107
1 Бразильский реал 0.3356
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1001
100 Вон Республики Корея 0.1396
1 Чешская крона 0.0716
100 Чилийских песо 0.2206
1 Китайский юань 0.2385
1 Датская крона 0.2558
1 Грузинский лари 0.5638
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0225
1 Британский фунт стерлингов 2.1321
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1826
1 Швейцарский франк 1.7684
1 Израильский шекель 0.4886
1 Канадский доллар 1.2583
1 Кувейтский динар 5.5150
1 Казахстанский тенге 0.0043
1 Киргизский сом 0.0231
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.3975
1 Мексиканское песо 0.0779
1 Молдавский лей 0.0978
1 Египетский фунт 0.1057
1 Норвежская крона 0.1791
100 Узбекских сум 0.0167
1 Польский злотый 0.4321
1 Сингапурский доллар 1.2130
1 Саудовский риал 0.4529
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3394
1 Турецкая лира 0.2519
1 Тайваньский доллар 0.0568
1 Таджикский сомони 0.1655
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0635
100 Японских йен 1.5593
1 Новозеландский доллар 1.0913
Золото (1 унция) 2897.1825
Серебро (1 унция) 29.9197
Платина (1 унция) 1418.3100
Палладий (1 унция) 3296.3000
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!