​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,17% - до 1,9289 маната, курс рубля упал на 0,81% - до 0,0246 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9289
|1 Российский рубль
|0.0246
|1 Австралийский доллар
|1.1737
|1 Аргентинское песо
|0.0247
|1 Белорусский рубль
|0.7107
|1 Бразильский реал
|0.3356
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1001
|100 Вон Республики Корея
|0.1396
|1 Чешская крона
|0.0716
|100 Чилийских песо
|0.2206
|1 Китайский юань
|0.2385
|1 Датская крона
|0.2558
|1 Грузинский лари
|0.5638
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0225
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1321
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1826
|1 Швейцарский франк
|1.7684
|1 Израильский шекель
|0.4886
|1 Канадский доллар
|1.2583
|1 Кувейтский динар
|5.5150
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0231
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.3975
|1 Мексиканское песо
|0.0779
|1 Молдавский лей
|0.0978
|1 Египетский фунт
|0.1057
|1 Норвежская крона
|0.1791
|100 Узбекских сум
|0.0167
|1 Польский злотый
|0.4321
|1 Сингапурский доллар
|1.2130
|1 Саудовский риал
|0.4529
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3394
|1 Турецкая лира
|0.2519
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1655
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0635
|100 Японских йен
|1.5593
|1 Новозеландский доллар
|1.0913
|Золото (1 унция)
|2897.1825
|Серебро (1 унция)
|29.9197
|Платина (1 унция)
|1418.3100
|Палладий (1 унция)
|3296.3000