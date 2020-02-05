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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,23% - до 1,8758 маната, курс рубля повысился на 0,75% - до 0,0269 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8758
1 Российский рубль 0.0269
1 Австралийский доллар 1.1453
1 Аргентинское песо 0.0281
1 Белорусский рубль 0.7905
1 Бразильский реал 0.3996
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1146
100 Вон Республики Корея 0.1429
1 Чешская крона 0.0747
100 Чилийских песо 0.2175
1 Китайский юань 0.2428
1 Датская крона 0.2510
1 Грузинский лари 0.5965
1 Гонконгский доллар 0.2189
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.2128
100 Индонезийских рупий 0.0124
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1771
1 Швейцарский франк 1.7530
1 Израильский шекель 0.4933
1 Канадский доллар 1.2792
1 Кувейтский динар 5.5958
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0241
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4124
1 Мексиканское песо 0.0910
1 Молдавский лей 0.0978
1 Египетский фунт 0.1076
1 Норвежская крона 0.1841
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4386
1 Сингапурский доллар 1.2310
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3398
1 Турецкая лира 0.2842
1 Тайваньский доллар 0.0565
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0686
100 Японских йен 1.5529
1 Новозеландский доллар 1.1022
Золото (1 унция) 2647.7075
Серебро (1 унция) 29.9876
Платина (1 унция) 1640.6275
Палладий (1 унция) 4179.0675
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