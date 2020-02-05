​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,23% - до 1,8758 маната, курс рубля повысился на 0,75% - до 0,0269 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8758 1 Российский рубль 0.0269 1 Австралийский доллар 1.1453 1 Аргентинское песо 0.0281 1 Белорусский рубль 0.7905 1 Бразильский реал 0.3996 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1146 100 Вон Республики Корея 0.1429 1 Чешская крона 0.0747 100 Чилийских песо 0.2175 1 Китайский юань 0.2428 1 Датская крона 0.2510 1 Грузинский лари 0.5965 1 Гонконгский доллар 0.2189 1 Индийская рупия 0.0239 1 Британский фунт стерлингов 2.2128 100 Индонезийских рупий 0.0124 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1771 1 Швейцарский франк 1.7530 1 Израильский шекель 0.4933 1 Канадский доллар 1.2792 1 Кувейтский динар 5.5958 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0241 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4124 1 Мексиканское песо 0.0910 1 Молдавский лей 0.0978 1 Египетский фунт 0.1076 1 Норвежская крона 0.1841 100 Узбекских сум 0.0178 1 Польский злотый 0.4386 1 Сингапурский доллар 1.2310 1 Саудовский риал 0.4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3398 1 Турецкая лира 0.2842 1 Тайваньский доллар 0.0565 1 Таджикский сомони 0.1753 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0686 100 Японских йен 1.5529 1 Новозеландский доллар 1.1022 Золото (1 унция) 2647.7075 Серебро (1 унция) 29.9876 Платина (1 унция) 1640.6275 Палладий (1 унция) 4179.0675