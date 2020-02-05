​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,23% - до 1,8758 маната, курс рубля повысился на 0,75% - до 0,0269 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8758
|1 Российский рубль
|0.0269
|1 Австралийский доллар
|1.1453
|1 Аргентинское песо
|0.0281
|1 Белорусский рубль
|0.7905
|1 Бразильский реал
|0.3996
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1146
|100 Вон Республики Корея
|0.1429
|1 Чешская крона
|0.0747
|100 Чилийских песо
|0.2175
|1 Китайский юань
|0.2428
|1 Датская крона
|0.2510
|1 Грузинский лари
|0.5965
|1 Гонконгский доллар
|0.2189
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2128
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1771
|1 Швейцарский франк
|1.7530
|1 Израильский шекель
|0.4933
|1 Канадский доллар
|1.2792
|1 Кувейтский динар
|5.5958
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0241
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4124
|1 Мексиканское песо
|0.0910
|1 Молдавский лей
|0.0978
|1 Египетский фунт
|0.1076
|1 Норвежская крона
|0.1841
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4386
|1 Сингапурский доллар
|1.2310
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3398
|1 Турецкая лира
|0.2842
|1 Тайваньский доллар
|0.0565
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0686
|100 Японских йен
|1.5529
|1 Новозеландский доллар
|1.1022
|Золото (1 унция)
|2647.7075
|Серебро (1 унция)
|29.9876
|Платина (1 унция)
|1640.6275
|Палладий (1 унция)
|4179.0675