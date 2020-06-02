​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,07% - до 1,8914 маната, курс рубля вырос на 2,06% - до 0,0247 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8914
|1 Российский рубль
|0.0247
|1 Австралийский доллар
|1.1543
|1 Аргентинское песо
|0.0248
|1 Белорусский рубль
|0.7077
|1 Бразильский реал
|0.3169
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0977
|100 Вон Республики Корея
|0.1387
|1 Чешская крона
|0.0707
|100 Чилийских песо
|0.2142
|1 Китайский юань
|0.2388
|1 Датская крона
|0.2538
|1 Грузинский лари
|0.5511
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0225
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1218
|100 Индонезийских рупий
|0.0118
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1814
|1 Швейцарский франк
|1.7683
|1 Израильский шекель
|0.4869
|1 Канадский доллар
|1.2543
|1 Кувейтский динар
|5.5172
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0231
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.3957
|1 Мексиканское песо
|0.0771
|1 Молдавский лей
|0.0971
|1 Египетский фунт
|0.1065
|1 Норвежская крона
|0.1764
|100 Узбекских сум
|0.0167
|1 Польский злотый
|0.4296
|1 Сингапурский доллар
|1.2088
|1 Саудовский риал
|0.4529
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3311
|1 Турецкая лира
|0.2499
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1656
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0634
|100 Японских йен
|1.5784
|1 Новозеландский доллар
|1.0679
|Золото (1 унция)
|2951.4805
|Серебро (1 унция)
|30.8853
|Платина (1 унция)
|1440.8265
|Палладий (1 унция)
|3342.2255