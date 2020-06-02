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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2020)

© Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,07% - до 1,8914 маната, курс рубля вырос на 2,06% - до 0,0247 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8914
1 Российский рубль 0.0247
1 Австралийский доллар 1.1543
1 Аргентинское песо 0.0248
1 Белорусский рубль 0.7077
1 Бразильский реал 0.3169
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0977
100 Вон Республики Корея 0.1387
1 Чешская крона 0.0707
100 Чилийских песо 0.2142
1 Китайский юань 0.2388
1 Датская крона 0.2538
1 Грузинский лари 0.5511
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0225
1 Британский фунт стерлингов 2.1218
100 Индонезийских рупий 0.0118
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1814
1 Швейцарский франк 1.7683
1 Израильский шекель 0.4869
1 Канадский доллар 1.2543
1 Кувейтский динар 5.5172
1 Казахстанский тенге 0.0042
1 Киргизский сом 0.0231
100 Ливанских фунтов 0.1127
1 Малазийский ринггит 0.3957
1 Мексиканское песо 0.0771
1 Молдавский лей 0.0971
1 Египетский фунт 0.1065
1 Норвежская крона 0.1764
100 Узбекских сум 0.0167
1 Польский злотый 0.4296
1 Сингапурский доллар 1.2088
1 Саудовский риал 0.4529
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3311
1 Турецкая лира 0.2499
1 Тайваньский доллар 0.0568
1 Таджикский сомони 0.1656
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0634
100 Японских йен 1.5784
1 Новозеландский доллар 1.0679
Золото (1 унция) 2951.4805
Серебро (1 унция) 30.8853
Платина (1 унция) 1440.8265
Палладий (1 унция) 3342.2255
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