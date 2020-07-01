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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.07.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.07.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,17% - до 1,9073 маната, курс рубля на 1,65% - 0,0239 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9073
1 Российский рубль 0.0239
1 Австралийский доллар 1.1715
1 Аргентинское песо 0.0241
1 Белорусский рубль 0.7039
1 Бразильский реал 0.3110
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0979
100 Вон Республики Корея 0.1412
1 Чешская крона 0.0715
100 Чилийских песо 0.2070
1 Китайский юань 0.2406
1 Датская крона 0.2559
1 Грузинский лари 0.5551
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0225
1 Британский фунт стерлингов 2.1015
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1821
1 Швейцарский франк 1.7952
1 Израильский шекель 0.4905
1 Канадский доллар 1.2516
1 Кувейтский динар 5.5247
1 Казахстанский тенге 0.0042
1 Киргизский сом 0.0223
100 Ливанских фунтов 0.1127
1 Малазийский ринггит 0.3968
1 Мексиканское песо 0.0737
1 Молдавский лей 0.0992
1 Египетский фунт 0.1052
1 Норвежская крона 0.1766
100 Узбекских сум 0.0167
1 Польский злотый 0.4293
1 Сингапурский доллар 1.2193
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3388
1 Турецкая лира 0.2481
1 Тайваньский доллар 0.0577
1 Таджикский сомони 0.1649
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0636
100 Японских йен 1.5793
1 Новозеландский доллар 1.0952
Золото (1 унция) 3032.1030
Серебро (1 унция) 30.9891
Платина (1 унция) 1413.4650
Палладий (1 унция) 3286.2870
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