​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,8927 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0242 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8927
|1 Российский рубль
|0.0242
|1 Австралийский доллар
|1.1430
|1 Аргентинское песо
|0.0248
|1 Белорусский рубль
|0.7062
|1 Бразильский реал
|0.3185
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0975
|100 Вон Республики Корея
|0.1386
|1 Чешская крона
|0.0704
|100 Чилийских песо
|0.2108
|1 Китайский юань
|0.2387
|1 Датская крона
|0.2539
|1 Грузинский лари
|0.5405
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0226
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1046
|100 Индонезийских рупий
|0.0116
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1811
|1 Швейцарский франк
|1.7695
|1 Израильский шекель
|0.4843
|1 Канадский доллар
|1.2383
|1 Кувейтский динар
|5.5135
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0230
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.3935
|1 Мексиканское песо
|0.0771
|1 Молдавский лей
|0.0973
|1 Египетский фунт
|0.1073
|1 Норвежская крона
|0.1758
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4266
|1 Сингапурский доллар
|1.2076
|1 Саудовский риал
|0.4526
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3324
|1 Турецкая лира
|0.2496
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1656
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0634
|100 Японских йен
|1.5809
|1 Новозеландский доллар
|1.0603
|Золото (1 унция)
|2961.5020
|Серебро (1 унция)
|31.0920
|Платина (1 унция)
|1437.3245
|Палладий (1 унция)
|3339.2590