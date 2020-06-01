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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.06.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,8927 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0242 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8927
1 Российский рубль 0.0242
1 Австралийский доллар 1.1430
1 Аргентинское песо 0.0248
1 Белорусский рубль 0.7062
1 Бразильский реал 0.3185
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0975
100 Вон Республики Корея 0.1386
1 Чешская крона 0.0704
100 Чилийских песо 0.2108
1 Китайский юань 0.2387
1 Датская крона 0.2539
1 Грузинский лари 0.5405
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0226
1 Британский фунт стерлингов 2.1046
100 Индонезийских рупий 0.0116
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1811
1 Швейцарский франк 1.7695
1 Израильский шекель 0.4843
1 Канадский доллар 1.2383
1 Кувейтский динар 5.5135
1 Казахстанский тенге 0.0042
1 Киргизский сом 0.0230
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.3935
1 Мексиканское песо 0.0771
1 Молдавский лей 0.0973
1 Египетский фунт 0.1073
1 Норвежская крона 0.1758
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4266
1 Сингапурский доллар 1.2076
1 Саудовский риал 0.4526
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3324
1 Турецкая лира 0.2496
1 Тайваньский доллар 0.0568
1 Таджикский сомони 0.1656
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0634
100 Японских йен 1.5809
1 Новозеландский доллар 1.0603
Золото (1 унция) 2961.5020
Серебро (1 унция) 31.0920
Платина (1 унция) 1437.3245
Палладий (1 унция) 3339.2590
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