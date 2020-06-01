​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,8927 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0242 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8927 1 Российский рубль 0.0242 1 Австралийский доллар 1.1430 1 Аргентинское песо 0.0248 1 Белорусский рубль 0.7062 1 Бразильский реал 0.3185 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.0975 100 Вон Республики Корея 0.1386 1 Чешская крона 0.0704 100 Чилийских песо 0.2108 1 Китайский юань 0.2387 1 Датская крона 0.2539 1 Грузинский лари 0.5405 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0226 1 Британский фунт стерлингов 2.1046 100 Индонезийских рупий 0.0116 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1811 1 Швейцарский франк 1.7695 1 Израильский шекель 0.4843 1 Канадский доллар 1.2383 1 Кувейтский динар 5.5135 1 Казахстанский тенге 0.0042 1 Киргизский сом 0.0230 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.3935 1 Мексиканское песо 0.0771 1 Молдавский лей 0.0973 1 Египетский фунт 0.1073 1 Норвежская крона 0.1758 100 Узбекских сум 0.0168 1 Польский злотый 0.4266 1 Сингапурский доллар 1.2076 1 Саудовский риал 0.4526 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3324 1 Турецкая лира 0.2496 1 Тайваньский доллар 0.0568 1 Таджикский сомони 0.1656 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0634 100 Японских йен 1.5809 1 Новозеландский доллар 1.0603 Золото (1 унция) 2961.5020 Серебро (1 унция) 31.0920 Платина (1 унция) 1437.3245 Палладий (1 унция) 3339.2590