О нас

Курс японской валюты упал до 34-летнего минимума

Курс японской валюты упал до 34-летнего минимума Курс японской национальной валюты опустился до рекордного низкого с 1990 года уровня - 151,97 иены за доллар.
Финансы
27 марта 2024 г. 07:45
Курс японской валюты упал до 34-летнего минимума

Курс японской национальной валюты опустился до рекордного низкого с 1990 года уровня - 151,97 иены за доллар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные валютных торгов в Токио.

По мнению наблюдателей, ослабление иены происходит на фоне сохраняющегося разрыва в учетных ставках со странами Запада, несмотря на решение Банка Японии (центробанк) 19 марта отказаться от многолетней практики отрицательных учетных ставок.

В Японии на протяжении длительного периода ставка находилась на уровне 0,1%, что вкупе с крайне мягкой денежной политикой ЦБ было направлено на стимулирование экономики и достижение целевого уровня инфляции в 2%. В странах Запада учетные ставки в последние годы повышались для борьбы с чрезмерной инфляцией, что делает вложения в активы, номинированные в долларах и евро, более выгодными, чем инвестиции в продукты, номинированные в иенах.

Повышение учетной ставки Банка Японии с минус 0,1% до 0,1%, по оценке наблюдателей, считается незначительным, хотя это произошло впервые за 17 лет. В дальнейшем, по мнению инвесторов, темпы роста показателя также будут незначительными.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Разведка Украины назвала цель стрельбы в Крокус сити холле
Разведка Украины назвала цель стрельбы в "Крокус сити холле"
23 марта 2024 г. 00:32
Офис Зеленского: Украина не имеет отношения к теракту в Крокус Сити Холле
Офис Зеленского: Украина не имеет отношения к теракту в "Крокус Сити Холле"
22 марта 2024 г. 23:59
После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
25 марта 2024 г. 18:23
Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева
Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева
25 марта 2024 г. 17:32
Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в Крокусе
Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
25 марта 2024 г. 19:59
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в Крокусе
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
25 марта 2024 г. 19:02
СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холле
СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
22 марта 2024 г. 23:49
Захарова: Если у США есть данные по теракту под Москвой, их надо немедленно передать РФ
Захарова: Если у США есть данные по теракту под Москвой, их надо немедленно передать РФ
22 марта 2024 г. 23:44
В Армении заявили о причастности радикалов к атаке на отдел полиции в Ереване
В Армении заявили о причастности радикалов к атаке на отдел полиции в Ереване
25 марта 2024 г. 18:31
СМИ: Дроны атаковали крупную электростанцию в Ростовской области
СМИ: Дроны атаковали крупную электростанцию в Ростовской области
25 марта 2024 г. 07:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi