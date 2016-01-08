Курс продажи наличного доллара в Баку вырос до 1,84 маната

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report в результате проведенного около 12:00 очередного мониторинга пунктов обмена валют, расположенных на улице 28 мая, выявила, что курс купли-продажи наличной валюты вновь вырос. В большинстве обменников доллар покупается по 1,77 маната, продается по 1,84 маната. Отметим, что вчера курс купли-продажи доллара был в пределах 1,72-1,78 AZN/USD, иногда достигал 1,75-1,80 AZN/USD.

Отметим, что, хотя Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил сегодняшний официальный курс доллара на отметке в 1,5642 AZN/USD, валютный аукцион не проводился, что увеличило ажиотаж на валютном рынке.

Напомним, что на аукционе 7 января ЦБА покрыл спрос на 19%, продав всего лишь 50 млн. долларов.

Отметим, что ЦБА продает долларовую массу коммерческим банкам на организованном рынке по принципу "самое лучшее предложение". Рост курса до отметки 2,00 AZN/USD к концу недели представляется вполне реальным.