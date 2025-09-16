Курс маната к доллару в Азербайджане останется стабильным
В Азербайджане, согласно прогнозу, курс доллара США в 2026 году сохранится на уровне 1,7 маната.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.
Напомним, что курс национальной валюты в стране остается стабильным с 7 марта 2018 года.
