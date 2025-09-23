Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Курс евро снизился к доллару перед выходом данных по экономике еврозоны и США

    Курс евро к доллару незначительно снизился во вторник утром перед выходом данных по композитному индексу деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны и США. Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Курс евро к доллару опустился до $1,18 с $1,1802 за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 147,79 иены с уровня прошлого закрытия в 147,71 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на символические 0,04%, до 97,35 пункта.

