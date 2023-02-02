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Курс евро незначительно подешевел к доллару перед заседанием ЕЦБ

Курс евро незначительно подешевел к доллару перед заседанием ЕЦБ Курс евро в четверг днем незначительно снизился по отношению к доллару в преддверии решения Европейского центробанка (ЕЦБ) об учетной ставке.
Финансы
2 февраля 2023 г. 15:12
Курс евро незначительно подешевел к доллару перед заседанием ЕЦБ

Курс евро в четверг днем незначительно снизился по отношению к доллару в преддверии решения Европейского центробанка (ЕЦБ) об учетной ставке.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Курс евро к доллару снизился до 1,0985 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0989 доллара.

Курс доллара к иене в то же время опустился до 128,90 иены со 128,93 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизился на 0,01%, до 101,23 пункта.

Внимание валютных инвесторов в четверг сфокусировано на предстоящем заседании ЕЦБ. Аналитики полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 0,5 процентного пункта, до 3% годовых.

Кроме того, итоги своего заседания представит британский центробанк. Ожидается, что он также поднимет свою ставку на ту же величину - до 4% годовых.

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Версия на английском языке Euro falls slightly against dollar ahead of ECB meeting

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