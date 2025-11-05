Курс евро к доллару увеличился после публикации данных из еврозоны

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Финансы
    • 05 ноября, 2025
    • 14:19
    Курс евро к доллару в среду днем увеличился после публикации данных из еврозоны, в то время как в США продолжается шатдаун правительства.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Курс евро к доллару вырос до $1,1489 с $1,1483 за евро.

    Курс доллара к иене снизился до 153,53 иены со 153,66 иены за доллар с уровня прошлого закрытия.

    Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снизился на 0,05%, до 100,16 пункта.

    Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в октябре вырос до 52,5 пункта с 51,2 пункта в сентябре, что оказалось лучше предварительной оценки в 52,2 пункта, а также самым высоким значением за два года и пять месяцев. Оценка PMI услуг еврозоны также была улучшена.

