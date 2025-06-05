Курс евро к доллару снизился в ожидании решения ЕЦБ по учетной ставке

Курс евро к доллару США снизился в четверг утром в ожидании решений по величине учетной ставки, которые будут приняты по итогам июньского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Курс евро к доллару США снизился в четверг утром в ожидании решений по величине учетной ставки, которые будут приняты по итогам июньского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару опустился до $1,1412 с уровня прошлого закрытия в $1,1418 за евро.

Курс доллара к иене вырос до 143,09 иены со 142,77 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) повысился на символические 0,07%, до 98,89 пункта.

Сегодня будут обнародованы решения ЕЦБ по итогам июньского заседания. Аналитики ожидают, что регулятор понизит базовую ставку до 2,15% с 2,4% годовых.